Luka Doncic, az NBA-ben szereplő Dallas Mavericks szlovén szupersztárja annyiszor húzta már ki csapatát a legnehezebb helyzetekből, hogy évente egy ilyen hiba belefér, mondhatnánk. És mondjuk is, annak ellenére is, hogy most a kosárlabda és NBA-rajongók nagy része alighanem rajta nevet.

A Utah Jazz elleni mérkőzés utolsó másodperceiben, 113-113-as állásnál ugyanis Donicic megláthatott valamit a pálya szélén, mert annyira nézte az egyik csapattársa által már őrzött Collin Sextont, hogy teljesen megfeledkezett a mögötte a festékbe belépő John Collinsról, aki így könnyedén bezsákolhatta a győztes duplát.

Luka who are you guarding man

pic.twitter.com/bGW6Bf10DC — Teg🚨 (@IQfor3) November 15, 2024

Érdemes megnézni a gólpasszt kiosztó Jordan Clarkson arcát, aki szinte el sem akarja hinni, hogy a szlovén sztár tálcán kínálja nekik a győzelmet.

Clarkson's face when he saw Collins was going to be open. pic.twitter.com/0RlrUSjjHg — Coach Gibson Pyper (@HalfCourtHoops) November 15, 2024

Doncic a hibája ellenére is a mezőny legeredményesebbje volt 37 ponttal, ami mellé még kiosztott 9 gólpasszt és leszedett 7 lepattanót is. Összességében azonban így is rajta ment el a meccs, amit nem is tagadott.

"Félreértettük egymást a kispaddal, azt hittem, hogy Quentin Grimes-t kell figyelnem és neki kell besegítenem. Egyértelműen én vagyok a hibás" - mondta a szlovén a lefújás után. A Mavs edzője, Jason Kidd is a kommunikációs zavarban látta a hiba okát.