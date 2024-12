A sportolók otthonait azért veszik célba, mert úgy vélik, azokban csúcskategóriás árucikkek lehetnek, mint például a designer kézitáskák, ékszerek, órák és persze készpénz is - közölte az FBI az ABC News által megszerzett Liaison Information Reportban. Az NFL és az NBA már kiadott egy biztonsági figyelmeztetést a játékosoknak a betörések után, amelyek közül néhány akkor történt, amikor a sztárok a csapataikkal együtt úton voltak a mérkőzésekre.

Az NFL riasztása szerint a profi sportolók otthonai több sportágban is „egyre gyakrabban válnak szervezett és képzett csoportok által elkövetett betörések célpontjává”.

Luka Doncic, a Dallas Mavericks játékosa a legújabb profi sportoló, akinek az otthonába betörtek. Lara Beth Seager, a sztár gárda üzleti menedzsere szombaton több médiumnak is elmondta, hogy betörtek Doncic otthonába. Seager azt is hozzátette, az eset idején péntek este senki sem volt otthon, Doncic pedig feljelentést tett a rendőrségen. Az NFL irányítói, Patrick Mahomes (Kansas City) és Joe Burrow (Cincinnati), valamint Travis Kelce (Chiefs tight end) is áldozatul esett rablásnak korábban, akárcsak az NBA-játékosok, Bobby Portis (Milwaukee) és Mike Conley Jr. (Minnesota).

Luka Doncic házát pénteken rabolták ki. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A dél-amerikai szervezett rablócsoportok a nyilvánosan elérhető információkat és a közösségi médiát használják arra, hogy azonosítsák a sportolók szokásait és nyomon kövessék az utazásaikat - áll az FBI jelentésében. A csoportok olyan technológiát használnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy megkerüljék a riasztórendszereket, blokkolják a vezeték nélküli internetkapcsolatokat és hatástalanítsák az eszközöket, eltakarják a biztonsági kamerákat és elrejtsék személyazonosságukat.

A sportolókat arra ösztönzik, hogy jelentsék a gyanús tevékenységeket, vezessenek nyilvántartást az értéktárgyakról és azok tárolási helyéről, alkalmazzanak extra biztonsági intézkedéseket, és legyenek óvatosak a közösségi médiában.