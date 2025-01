Tommy John közel 30 éven át tartó pályafutásával az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) történetének egyik legnagyobb alakja, de hírnevét nem csupán a pályán elért sikereinek köszönheti, hanem egy súlyos könyöksérülésnek is. 1974-be ugyanis egy forradalmi műtéten esett át, amely gyakorlatilag a pályafutásánál is híresebbé tette a legendás játékost. Nem véletlen, hiszen a beavatkozás is róla kapta a nevét.

A könyök, ami híressé tette a Los Angeles Dodgers egykori baseball-játékosát, Tommy Johnt

Fotó: Sport/Getty Images

A legendás könyök története

Tommy John 1943-ban született az Indiana állambeli Terre Haute-ben. Középiskolás korában a baseball mellett párhuzamosan kosárlabdázott is, a kétméteres magassága miatt pedig olyannyira remekelt, hogy a legendás edző, Adolph Rupp még ösztöndíjat is ajánlat neki a Kentucky Egyetemen. A 18 éves John azonban a baseballt választotta, miután 1961-ben – négy évvel az MLB amatőr játékosbörzéjének bevezetése előtt – a Cleveland Indians csapatához igazolt.

Három alacsonyabb ligában eltöltött szezon után 1963-ban szeptember 6-án mutatkozott be az észak-amerikai profi baseball-ligában. Clevelandben küzdött a játékpercekkel, így két év után egy csereüzlet keretein belül a Chicago White Soxhoz került. 1966-ban és 1967-ben is az Amerikai főcsoport legjobb dobójátékosának választották holtversenyben, majd a következő évben bekerült az MLB All-Star csapatába. A következő években is a liga legjobb dobói között volt, de összeveszett a dobóedzőjével, így 1971 decemberében váratlanul odaadták a játékjogát a Los Angeles Dodgersnek Dick Allenért cserébe, aki korábban MVP-díjat is nyert.

Kis híján kettétört a pályafutása

A csereüzlettel John is profitálni tudott, ugyanis a Dodgers dobóedzője mellett rengeteget fejlődött a technikája. Az 1974-es idény álomszerűnek tűnt a Los Angeles-i balkezes dobó számára, hiszen sorozatban 13 győzelmet aratott vele a csapat, amely vezette a Nemzeti főcsoport (NL) nyugati csoportját.

Július 17-én aztán az álom rémálommá vált.

A Dodgers a Montreal Expos csapatával találkozott, John pedig úgy kezdte a dombon a harmadik játékrészt, hogy kiejtette Willie Davist, majd Bob Baileyt is. A kanadai csapatból Hal Breeden következett ütni. Két kísérlet után aztán elviselhetetlen fájdalom nyilallt bele John könyökébe. A stadionban senki sem sejtette, hogy nagy a baj, sőt még maga John sem, így megpróbálkozott egy újabb dobással, ami hibának bizonyult, a fájdalom pedig csak fokozódott.