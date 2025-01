Az NBA csütörtök este hozta nyilvánosságra a két főcsoport kezdőötöseinek névsorát, amely a rajongók (50 százalék), a szakírók (25 százalék) és az aktív játékosok szavazatai (25 százalék) alapján állt össze.

A Los Angeles Lakers negyvenéves sztárja mellett a nyugati oldalon Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Kevin Durant (Phoenix Suns) és Nikola Jokic (Denver Nuggets) került be a kezdőbe. Keleten Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Browns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), valamint a Milwaukee Bucks görög klasszisa, Jannisz Antetokunmpo helye biztos a gálán.

A legtöbb szavazatot (4,4 milliót) egymás után második évben Antetokunmpo kapta.

A tíz játékos 14 kosarassal egészül majd ki, őket a vezetőedzők választják ki, a neveket jövő csütörtökön teszik közzé.

A kezdőötösök bejelentése és kiválasztása a hagyományokba illeszkedik, ugyanakkor idén a megnevezés némileg becsapós, mivel az All Star-gála komoly átalakításon esett át.

Február 16-án San Franciscóban ugyanis nem két csapat "küzd meg" egymással egy mérkőzésen, hanem négy együttes lép pályára,

melyek közül az egyik az első és másodévesekből áll össze, míg a másik három a gálára beválasztott 24 játékosból alakul majd ki. Belőlük három nyolcfős csapatot állítanak össze, ezekről három, szakkommentátorként dolgozó korábbi klasszis, Shaquille O’Neal, Charles Barkley és Kenny Smith dönt. A két elődöntő, valamint a "finálé" egyaránt az egyik csapat negyvenedik pontjáig tart majd.