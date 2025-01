A Seattle Seahawks csapatával a profi amerikaifutball-ligában (NFL) Super Bowl-győztes Earl Thomas 2020-ban vált el a feleségétől, miután megcsalta a nőt. Az influenszerként dolgozó Nina Teresa Thomas rajtakapta az akkori férjét egy másik nővel, és fegyvert is fogott rájuk, amiért akkor le is tartóztatták. A mellnagyobbító műtéten átesett háromgyerekes családanyát nemrég ismét letartóztatták, a vád szerint korábban 2,7 millió dollárt csalt ki a visszavonulásáig safety poszton játszó Earl Thomastól, és ebből a pénzből állta az operációt is.

Nina Teresa Thomas a mellnagyobbító műtétet az exférjétől kicsalt pénzből fizethette

Fotó: x0x0.Ninabina.x0x0 - Facebook

A vádban szerepel az is, hogy Nina Teresa Thomas egy bűntársával együtt dolgozott, és személyazonosságot is loptak. Kettejüket óvadék ellenében ideiglenesen szabadlábra helyezték, de az ügynek még lesz folytatása.

