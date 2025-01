Az NFL pénteki tájékoztatása szerint a legendás Santiago Bernabéuban - ahová jelenleg 78 ezer szurkoló fér be - a Miami Dolphins fogadja majd az egyik ellenfelét. A mérkőzés pontos időpontját és a másik csapatot tavasszal jelentik majd be - számolt be róla az MTI.

Acto de presentación del partido de la NFL que se disputará en el Santiago Bernabéu.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 17, 2025

A Dolphins 8/9-es győzelmi mérleggel fejezte be az elmúlt alapszakaszt, és nem jutott be a rájátszásba. A floridaiak 2/5-re állnak az Egyesült Államokon kívüli meccseken, legutóbb 2023-ban 21-14-re kikaptak Frankfurtban a Kansas City Chiefstől. Ezen kívül egyszer Torontóban és öt alkalommal Londonban léptek pályára.

A 2025/2026-os NFL-szezonban az angol főváros három találkozónak ad otthont, kettőre a Tottenham Hotspur arénájában kerül sor, egyre pedig a Wembleyben. A berlini Olimpiai Stadion szintén bemutatkozik majd NFL-házigazdaként.