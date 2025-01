Az NFL utolsó játéknapján az Amerikai főcsoportban (AFC) még egy hely volt kiadó, ezt a Denver Broncos amerikaifutball-csapata úgy szerezte meg, hogy nagyon simán 38-0-ra nyert a címvédő Kansas City Chiefs ellen. Az utolsó forduló előtt még kérdéses volt, hogy a Denver Broncos vagy a Cincinnati Bengals jut be hetedik helyen a playoffba, és miután a Bengals győzött a Pittsburgh Steelers otthonában, a denveriek már tudták, hogy mindenképpen győzniük kell. A hazaiak szerencséjére a Chiefs már biztos AFC-győztesként pihentette kezdő játékosait, hiszen legfeljebb az volt a tét a vendégek számára, hogy 16-1-es vagy 15-2-es mérleggel lesznek alapszakaszelsők. Többek között a háromszoros Super Bowl-győztes világsztár focista, Travis Kelce sem lépett pályára.

Travis Kelce, világsztár focista, a Kansas City Chiefs NFL-csapatának tight endje

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

A rájátszás szabályainak értelmében, amennyiben a második kiemelt Buffalo Bills a playoff e heti, első körében odahaza kikap az AFC hetedik helyén rangsorolt Denver Broncostól, úgy a főcsoport-elődöntőben ismét megmérkőzik egymással a Chiefs és a Broncos. Az elmúlt években a Kansas City egyik mumusa a Bengals volt (2021-ben egyszer, 2022-ben kétszer is kikapott a Cincinnatitól), márpedig a Chiefs vasárnapi sikere esetén a Bengalst vitte volna magával a rájátszásba – így viszont kiejtette a riválist. Kelce arról is beszélt a testvérével közös podcastműsorában, hogy a Broncos elleni 38-0-s vereség és a Bengals kiejtése mennyire volt tudatos.

„Kib***ottul nem félek senkitől, így a Bengalstól sem, sőt szerettem volna megkapni őket a rájátszásban.

Mindenkit egyenként ki akarok végezni, mint a Mortal Kombatban, a legjobb csapatok is jöhetnek!

– mondta Travis Kelce, majd további öldöklős-videójátékos hasonlatok után elmondta, sajnálja is, hogy a Cincinnati lemaradt a playoffról. – Még kár is, hogy a Bengals nem jutott be a rájátszásba, mert sokkal őrültebbé és szórakoztatóbbá tették volna azt.”

Az NFL-rájátszás első fordulójának párosításai

AFC:

Houston Texans-Los Angeles Chargers

Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers

Buffalo Bills-Denver Broncos

(a Kansas City Chiefs csak a második fordulóban kapcsolódik be)