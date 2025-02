Rájárt a rúd az utóbbi időben az NFL és az NBA világsztár sportolóira, akik maguk is csak kapkodták a fejüket, hogy milyen szokatlan gyakorisággal rabolják ki az otthonukat. A véletlen sorozat okozója, mint kiderült, egy hét tagú chilei bűnbanda volt, akik kimondottan a sztársportolók otthonaira szakosodtak, ahonnan ékszereket, bajnoki gyűrűket, relikviákat és persze készpénzt vittek el.

Ja Morantet valamelyik oldalról mindig megtalálja a bűn

Fotó: Getty Images via AFP

A Kansas City Chiefs triójának neve már ismert volt, vagyis Patrick Mahomes, Trevis Kelce és Jow Burrow is áldozatul esett a bűnözőknek, ahogy Cincinnati Bengals sztárja, Bobby Portis is. A rendőrség most az eddig csak "Profi sportoló 6" kóddal futó áldozatot is megnevezte, aki nem más, mint a Memphis Grizzlies jó útra tért fenegyereke, Ja Morant, írja az ESPN.

A memphisi irányító 2023-24-ben

folyamatos botrányaival, ittas vezetéssel, tiltott fegyverviseléssel, nyilvános helyen fegyverrel hadonászással és hasonló ostobaságok elkövetésével került be a hírekbe,

amiért aztán jókora eltiltással kellett vezekelnie.

Az immár jó útra tért és ismét csak a kosárlabdára koncentráló Morant otthonát 2024. december 19-én délután 4 körül rabolták ki, miközben a Grizzlies éppen egy 144-93-as, azaz 51 pontos, történelmi léptékű verést osztott ki a Golde State Warriorsnak.

Így már csak két névre várunk a chileiek által kifosztott sztárjátékosok közül, akikről a rendőrség csak annyit árult el, hogy egyikük a Milwaukee Bucks kosarasa, másikuk pedig Tampa Bay Buccaneers focistája.

