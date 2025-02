A hír azt jelenti, hogy az „Inside the NBA” szereplői együtt maradnak, még akkor is, ha a TNT a következő szezontól kezdve licenceli a műsort az ESPN-nek. A TNT volt az NBA legutóbbi tévés jogdíj-tárgyalásain az esélytelen fél, mivel az NBC és az Amazon csatlakozott a korábbi jogtulajdonos ESPN-hez, és a kosárlabda-mérkőzésekre kötöttek szerződést. Így a TNT-nek nem volt szüksége a meccs előtti és utáni NBA-műsorokra. A TNT az „Inside the NBA” című műsort az ESPN-nek adja licencbe, cserébe a Big 12 egyetemi futball- és kosárlabda-mérkőzésekből álló csomagért.

Shaquille O'Neal továbbra is marad a dream teamben. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2025 Getty Images

A Front Office Sports szerint Charles Barkley és Kenny „The Jet” Smith szintén maradnak az „Inside the NBA”-ben, bár Barkley iránt az NBC és az Amazon is érdeklődött. „Tájékoztatom az NBC-t, hogy nem fogadom el az ajánlatukat” - mondta Barkley a podcastban, amelyet Ernie Johnsonnal, az »Inside the NBA« műsorvezetőjével közösen vezet. „Lemondom a jövőbeni találkozókat az Amazonnal... A szívem mindig a Turner Sportsnál van és lesz”. Barkley legutóbbi, 2022-ben aláírt szerződéshosszabbítása évi 21 millió dollárt fizet neki.

Az NBC tárgyalásokat folytat Carmelo Anthonyval a stúdióelemzői posztról, valamint Reggie Millerrel és Jamal Crawforddal szakkommentátorként számolnának - írja a Front Office Sports.