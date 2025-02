Michael Jordan az a sportoló, ikon, akit az is ismer, aki nem követte soha a profi kosárlabdázást. A Chicago Bulls 23-asa, aki a Bikákkal kis szünet után kétszer is egymás után háromszor bajnokságot tudott nyerni az NBA-ben, a kosaras, akinek eredményeivel, rekordjaival tele lehetne írni egy könyvet. Dióhéjban elég róla csak annyi, hogy 14-szeres NBA All Star játékos, 6-szoros NBA-döntő legértékesebb játékos és 5-szörös NBA legértékesebb játékos is volt.

Nem mellesleg 1992-ben, a barcelonai olimpián a legendás Dream Team tagjaként óriási fölénnyel nyert aranyérmet a kosártornán az Egyesült Államok valóban álomszerű válogatottjával.

Isten éltesse az NBA legendáját, akinek az üzleti életben sincs nagyon párja, a 20-21. század eddig legtöbbet keresett sportolójáról beszélhetünk az esetében, aki bőven dollármilliárdosnak mondhatja magát.