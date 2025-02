Terry Rozier is fogadási botrányba keveredett

Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Halálos fenyegetések és állandó zaklatás: veszélyben az NBA-sztárok?

Alaposan felforgatta az NBA világát, amikor a sportfogadás legálissá vált az USA-ban, és szinte mindenki számára - beleértve a játékosokat is - hozzáférhető lett. A szurkolók szabadon elkezdhettek otthonról fogadni, a közösségi médiában pedig kapcsolatba léphettek a játékosokkal. A New York Knicks sztárja, Jalen Brunson a The Athleticnek elárulta, egy-egy mérkőzése után borzalmas éjszakái voltak, ugyanis gyűlölködő üzeneteket kapott olyan emberektől, akik hajmeresztő összegeket buktak el a sportfogadás során.

Soha nem éreztem magam halálos veszélyben, de kaptam már néhány igazán sokkoló üzenetet. Sokan vannak, akiknek profilképük sincs. Néha azon gondolkodom, hogy meg kell szabadulnom tőlük, de a sz.r mindig visszajön" -

árulta el Brunson.

Jalen Brunsont rengeteg zaklatás érte a közösségi médiában

Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Az NBA egyébként igyekszik megvédeni a játékosokat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a zaklatásokat jelentsék a saját csapatuknak és/vagy a liga testületének. Az amerikai profi kosárbajnokság biztonsági szolgálata a közösségi médiát is figyeli a fenyegető üzeneteket illetően, és a csapatokkal együttműködve azonosítja a felelősöket, szükség esetén pedig bevonja a bűnüldöző szerveket. Mindazonáltal több játékos is arról számolt be, hogy nem volt tisztában a ligában érvényben lévő protokollokkal.

Mindettől függetlenül még így sem lehet megakadályozni, hogy a sztárok ne közvetlenül a telefonjukra kapják ezeket az üzeneteket, hiába állítottak be privát fiókot, vagy nem rendelkeznek közösségi oldallal.

Ez már odáig fajult, hogy nekem komikus az egész. De eleinte úgy voltam vele, hogy mi a f.sz történik?" -

mondta megrökönyödve Brunson.