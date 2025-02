A Chiefs elmúlt éveinek legszörnyűbb félideje stílusosan – két büntetéssel és egy elejtett labdának is köszönhetően first down nélkül – ért véget. A kétszeres címvédő nem szerzett pontokat az első két negyedben, a kansasiek összesen 23 yardot és 1 first downt szereztek harminc perc alatt.

Halftime show

Szükségük volt tehát Mahomeséknak a pihenőre. A félórás szünetben a rapper Kendrick Lamar mellett a szintén Grammy-díjas énekesnő, az SZA művésznéven ismert Solána Imani Rowe volt a félidei showműsor főszereplője a színpadon.

Kendrick Lamar (középen) volt az 59. Super Bowl halftime show-jának egyik főszereplője

Fotó: Getty Images via AFP

3. negyed – végleg eldöntötte a Vince Lombardi-trófea sorsát az Eagles

A második játékrész első támadását a Kansas City Chiefs vezethette, és ugyan szerzett egy first downt, jött két sack, és a saját térfeléről megint puntolnia kellett a csapatnak. A védelemnek pedig továbbra sem sikerült megfékeznie a Philadelphia Eagles támadóit: Hurts és Barkley is produkált hosszabb futásokat, és egy 22 yardos passz is sikeres volt a drive során, amely végül Elliott 29 yardos mezőnygóljával zárult (27-0).

Ekkora hátrányból még soha senki nem fordított meg Super Bowlt, és most sem látszott ennek a megszakadása, még a nyolc évvel korábbi Patriots-Falcons nagydöntőre visszaemlékezve sem. Egyébként is Eagles-szurkolóból volt több a lelátókon, ők pedig folyamatosan jobb és jobb hangulatba kerültek.

Mahomesék ismét próbálkozhattak, de megint csupán egy first down jött össze, mielőtt a félpályánál kénytelen-kelletlen nekimentek egy negyedik kísérletre is, ami már nem sikerült. Az Eagles pedig végleg eldöntötte a mérkőzést:

rögtön az első játéknál (play) Jalen Hurts felívelte a labdát a 46 yardosról, DeVonta Smith pedig a célterületen belül elkapta azt.

Touchdown, Elliott extra pontja után pedig már 34-0 volt az állás!