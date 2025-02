A Miami Heat elcserélte elégedetlen sztárját, Jimmy Butlert a Golden State Warriorshoz. A cserével véget ér a csapat és Butler közötti egy hónapos huzavona, ugyanis Butlert az elmúlt hónapban háromszor is felfüggesztette a Heat „a csapatra káros magatartás” miatt. A floridaiak Andrew Wigginst, PJ Tuckert és egy első körös draftot kapnak Butlerért cserében.

Butler először január 2-án kérte a cserét, miután folyamatosan csökkent a játékideje. „Szeretném látni, hogy visszakapom az örömömet a kosárlabdázásból, bárhol is legyen az, ami hamarosan kiderül” - mondta a hatszoros NBA All-Star az Indiana Pacers elleni vereség után, aki 2019 óta erősítette a Miamit.

A Heat kétségbeesetten próbálta elpasszolni Butlert, ami végül több mint egy hónapba telt a klubnak. A Warriorsnak is égető szüksége volt egy újabb sztárra Steph Curry mellé, több forrás is arról számolt be, hogy a Golden State kétéves, 121 millió dolláros hosszabbítást kötött Butlerrel, amely a 2026-2027-es szezonig szól.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy a Phoenix Suns volt az első számú klub Butler megszerzésére, a csere határidő egyébként csütörtökön, február 6-án, délután 3 órakor jár le az USA-ban.