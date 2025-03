Aztán két szezon után a Clevelandtől is kirúgták alkoholproblémákra hivatkozva. A távozása után még egy évet maradt a profik között, aztán 12 évet lehúzott alacsonyabb ligákban. Nem sokkal azután, hogy 43 évesen negyedszer is megnősült, felhagyott a baseballal, bár végleg csak két évvel később, 1933-ban vonult vissza. Később csaposként és távíróként is dolgozott, valamint gyerekeket tanított baseballozni. Annak ellenére, hogy a legendás dobójátékosnak milyen életstílusa volt - ráadásul a villám is belecsapott - meglehetősen hosszú életet élt, 1967-ben, 79 évesen halt meg.

Pályafutása során 292 alkalommal hagyta el győztesen a pályát, s bár tehetsége alapján akár Babe Ruth magasságaiba is érhetett volna, a kalandos élettörténete miatt így is az MLB alkoholista szuperhőse lett – vagy legalábbis a baseballtörténészek kedvenc történelmi alakja.