Varga Botond egy fiatal tehetség az amerikai fociban, akinek már több amerikai egyetem is ajánlatot tett azért, hogy az érettségi után náluk folytassa a tanulmányait és ott is játsszon a helyi csapatban. Többek között a Wake Forest és a North Carolina is beállt a sorba, hogy magához láncolja az ifjú, két méter magas titánt, akinek a támadó sorban lenne a helye.

Bill Belichick pedig még a New England Patriots élén töltött 23 idénye (2000-2023) során hatszor nyerte meg a Super Bowlt és 18-szor vezette a rájátszásba a bostoniakat. A sikerekben persze óriási szerepe volt annak a Tom Bradynek, akit Belichick szúrt ki a 2000-es drafton és vitt a csapathoz a 6. kör 199. választottjaként. 2024. év végétől pedig már az lesz a feladata a 72 éves edzőfejedelemnek, hogy az egyetemi bajnokság (NCAA) legjobbjai közé vezesse a North Carolina csapatát.