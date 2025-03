A Penguins olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes kanadai világsztárja az NHL honlapja alapján a vendég New York Islanders elleni, 4-2-es vereséggel zárult keddi mérkőzésen előzte meg legendás honfitársát, aki 1669. pontig jutott az Edmonton Oilersben még az 1980-as években.

Az egy csapaton belül termelt pontrekordot a detroiti Gordie Howe tartja (1809), második a szintén detroiti Steve Yzerman 1755-tel, míg harmadik a pittsburgh-i Mario Lemieux (1723).

A 37 éves Sidney Crosby elképesztő mérföldkőhöz érkezett

Fotó: Ethan Miller/Getty Images via AFP

Az utóbbi öt mérkőzésén ötször eredményes és három gólpasszt is jegyző Crosby idénybeli 74 pontjával vezeti a házilistát. Az MTI kiemeli, hogy ha Crosby még hat pontot szerez a mostani szezonban, akkor huszadik évadában is eléri az egy pont/meccses átlagot, amivel egyedül ugrana az élre, mert Gretzkynek és neki most még 19 ilyen szezonja van.