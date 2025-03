Vladimir Guerrero Jr., a Toront Blue Jays 25 éves szupersztárja kedden közölte csapata tulajdonosaival, hogy köszöni szépen, de nem tudja és nem is akarja elfogadni a neki felajánlott, több mint tíz évre szóló 500 millió dolláros szerződést. Pontosan így kell visszautasítani félmilliárd dollárt...

Vladimir Guerrero Jr. visszaütötte a labdát a Toronto Blue Jaysnek

Guerrero ráadásul meg is tudja indokolni, hogy miért nem hajlandó jelen formájában aláírni a szerződést.

A döntése mögött a halasztott fizetés intézménye áll, amit a ma 62 éves egykori sztárjátékos, Bobby Bonilla menedzsere és pénzügyi tanácsadója talált ki, amikor 1995-ben a Baltimore Oriolshoz szerződött, ennek köszönhetően kap még most, visszavonulása után közel 25 évvel is évente félmillió dollárt a csapattól.

A Los Angeles Dodgers japán szupersztárja, Otani Sohej a 700 milliós szupergázsijának egyenesen a 97%-át csúsztatja,

amivel nagy szívességet tesz a klubjának, amelyik így bent tud maradni a fizetési sapka alatt, így nem csoda, hogy a csapatok is szeretik ezt a megoldást.

Csakhogy a csúsztatott fizetésnek van egy hátulütője, mégpedig az, hogy az értéke folyamatosan csökken, hiszen infláció még az USA-ban is van, így

mire kifut Guerrero 500 millió dollárja, az már csak kb. 400 millió lesz, még a legjobb esetben is legfeljebb 450 millió, ahogy Otani 700 milliója is tulajdonképpen "csak" 460-at ér.

Guerrero a tavaszi edzőtáborok kezdetén szakította meg a tárgyalásokat a Blue Jaysszel, de lassan dűlőre kellen jutniuk, még mielőtt Guerrero szabadügynökké válna.

"Ez sokkal kevesebb pénz annál, mint, amit Soto kap (Juan Soto 15 évre 765 millióért ít alá a New York Metshez, és ebben nincs csúsztatott pénz - a szerk.), méghozzá sokkal-sokkal, 100 milliókkal kevesebb. Az én végső ajánlatom ugyanannyi évre egy 600 millió el nem érő fizetés volt. Ismerem az üzlet szabályait, ezért is csökkentettem egy kicsit az ajánlatomon, ahogy (a Blue Jays - szerk.) csökkentettem az évek számát is. Tőlem szólhat a szerződés 14, 15 vagy akár 20 évre is, ha akarják, csak haladjunk a megfelelő irányba" - ami egyértelműen azt jelenti, hogy a Blue Jays szépen ajánljon rá arra a félmilliárdra, sőt még Guerrero közel 600 milliós utolsó ajánlatára is.