A szintén a Michigan-tó partján fekvő wisconsini Milwaukee-ban, szülővárosától alig 180 km-re aztán igazi otthonra talált. Kilenc plusz egy idényt töltött a Bucksban megszakítva két, a Los Angeles Clippersben lehúzott idénnyel. A Bucksszal hatszor jutott be a rájátszásba, 1983 és 1984 tavaszán egészen a konferenciadöntőig menetelt a csapattal.

Sokak szerint, ha már az 1982-83-as szezon előtt is lett volna legjobb hatodik ember cím, biztos, hogy többször is elnyerte volna.

Az aktív játékospályafutása lezárása után alig fél évvel a Bucks máris visszavonultatta Bridgeman 2-es számú mezét. Ezt megelőzően csak a legendás Oscar Robertson 1-es számú trikója lógott a Bucks csarnokának plafonjáról. A Bucksban játszott 711 meccses franchise-rekordját csak 2023-ban döntötte meg Jannisz Antetekounmpo.

Junior Bridgeman, a milliárdos

Bridgeman, mint kosárlabdázó korántsem tudott olyan vagyonokat keresni, mint manapság akár csak egy közepes játékos, mégis a pályán kívül is sikeres NBA-sztárok tankönyvi példája lett belőle. Tizenkét idényt felölelő NBA-pályafutása során egyetlen idényben sem keresett többet 350 ezer dollárnál, ami még inflációval számítva is nevetségesen kevés a mostani 1,27 millió dolláros újonc minimumhoz képest is.

Azt a három millió dollárt viszont, amit a pályán megkeresett igencsak jól forgatta meg, és nemhogy nem szegényedett el, mint nagyon sok, nála akár sokkal több pénzt kereső sztár, éppen ellenkezőleg: közel másfél milliárd dolláros vagyont hagyott az örököseire.

Junior Bridgeman a családjával egy nagyszabású Los Angeles-i gálavacsorán

Fotó: Getty Images via AFP/2022 Getty Images

Ahogy a játékhoz, úgy az üzlethez is jó érzéke volt. A Wendy's sikeres üzleti modelljét lemásolva, maga is létrehozott egy gyorsétteremláncot, amelynek a csúcson több mint 450 egysége volt Amerika szerte. Milwaukee-ban kezdetben még a pultba is beállt, ha úgy hozta a szükség. Emellett összebútorozott a Coca-Colával, az atlantai óriáscég egyik palackozó partnere, valamint három államban és Kanadában kizárólagos viszonteladója lett.

2016-ban a Forbes magazin Michael Jordan, David Beckham és Arnold Palmer után a világ negyedik leggazdagabb, már visszavonult sportolójaként írt róla.

Ezek mellett érdekelt volt a média világában a főleg afrikai-amerikaiakat célzó Ebony, illetve az internetes Jet magazinok révén. De a kosárlabdától sem szakadt el, mi több, jelentős anyagi támogatást nyújtott az NBA Africa programnak, amelyből már több kiváló kosaras került be a ligába. 2024 szeptemberében pedig 10 százalékos részesedést vásárolt szeretett csapatában, a Milwaukee Bucksban.