Az amerikai foci volt az első sportág, amellyel Botond megismerkedett közelebbről?

Nem, először karatézni járt, de ezt mindössze fél-egy évig csinálta. Nagyon fiatalon, még általános iskolásként ismerkedett meg az amerikai focival Győrben, a Győr Sharks csapatában.

Mikor derült ki, hogy Botondnak nagy jövője lehet ebben a sportágban?

Jó kérdés, nagyjából három éve kezdődött el az amerikai kalandja, méghozzá egy bécsi eseménnyel. Az osztrák fővárosban volt egy felmérés, amelyen Botond is kint volt, ez egy egynapos edzőtábor volt lényegében, amelyre ellátogattak amerikai középiskolai trénerek is, akik a tehetségeket keresték. Ez a tábor annyira jól sikerült, hogy a végén kaptunk 6-7 középiskolától ajánlatot, hogy menjen ki a fiunk oda tanulni és sportolni.

Varga Botond akcióban

Kint hogy figyeltek fel rá az egyetemek?

A mérkőzésekről folyamatosan készülnek összefoglaló videók, plusz a meccsekre is ki szoktak menni az egyetemi edzők. Ezenfelül olyan napok is vannak az iskolában, amelyek egyfajta nyílt napként funkcionálnak, és azokon bárki megnézheti a fiúkat munka közben. Ilyenkor az egyetemi edzők felméréseket is szoktak csinálni, utána személyesen is elbeszélgetnek a srácokkal, majd, ha úgy gondolják, ajánlatot is tehetnek annak, akit érdemesnek tartanak rá.

Botond kapott már ilyen ajánlatot?

Ha jól emlékszem, már hat ilyet kapott, de ezek egyelőre még szóbeli ajánlatok, írásbeli ajánlatokat a harmadik év végén szoktak adni.

Bill Belichick és a North Carolina Egyetem hogy jött a képbe?

Igazából semmilyen előzménye nem volt ennek a Belichick látogatásnak, eljött, megnézte a fiúkat, és az iskolából két embernek tett ajánlatot, Botondnak és az egyik csapattársának.

Korábban Botond kisgyerekként itthon nézte a New England Patriotsot a TV-ben?

Ebből a szempontból érdekes a történet (nevet - a szerk.), mert az édesapja és Botond is Green Bay Packers-szurkolók.

Visszatérve Botondra, akkor nem kell sietnie a döntéssel egyetem ügyben?

Jelen pillanatban még nem kell döntenie, már tavaly is kapott egyetemi ajánlatot, ha jól emlékszem kettőt vagy hármat. A Belichick-látogatás óta lett ez az egész ilyen nagy szám, azóta már a többi edző is jobban figyeli Botondot. Egyébként a középiskolában folyamatosan jelentéseket készítenek róla az ajánlatot tévő egyetemek felé arról, hogyan teljesít, hogyan fejlődik, és nemcsak a fociról számolnak be, hanem a tanulmányairól is.