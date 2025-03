Josh Berry karrierje első kupafutamát nyerte Las Vegas-ban

A Wood Brothers, amely rendkívül szoros együttműködést folytat a Penske-vel évek óta, eljutott arra a szintre, hogy zsinórban második hete verik a nagy testvért. Mert hiába beszélünk egy legendás csapatról, pénzügyi és technológiai összevetésben jelenleg a Penske a Wood Brothers fölé tornyosul. Berry-vel viszont úgy tűnik, hogy a Wood Brothers-nek már nem csak a csapata, hanem a pilótája is megvan a sikerhez. Az pedig, hogy Berry győzelme egy teljesen tradicionális oválon született okot ad a bizakodásra, akárcsak az, hogy a végén nem eltérő stratégiája miatt vagy gumielőny révén került ki győztesen a párharcból, hanem önerőből.

A nap győztese: Josh Berry

Már Phoenix-ben is látszott, hogy Berry-vel egyértelműen számolni kell, Las Vegas-ban pedig be is bizonyosodott, hogy a Wood Brothers pilótája képes arra, amire elődei nem: rendszeresen az élmezőnybe kormányozni a 21-es autót. Berry megszerezte első győzelmét a kupaszériában, bejutott a rájátszásba, ott pedig bármi megtörténhet. Még nagyon hosszú a szezon, de bőven van ok az optimizmusra a 21-es csapatnál.

A nap vesztese: Team Penske

Öt futamon eddig Joey Logano és Austin Cindric voltak a legtöbb kört az élen. Mi a közös bennük? Egyiknek sincs még győzelme, Logano ráadásul még a legjobb tízben sem zárt futamot. Míg a bajnokság első hat helyezettje összesen egyszer nem ért célba, addig a Penske-nél már 4 DNF szerepel a pilóták neve mellett. A balszerencse mindenképp közrejátszik ebben - bár Logano az egyik kiesését magának okozta -, a további okokat viszont hamar meg kell találni. Mindhárom autó versenyképesnek tűnik, de egyelőre nem sikerült összerakni egy komplett versenyt. A Team Penske-hez ezzel már harmadik alkalommal kerül a nap vesztese cím (kétszer a csapat, egyszer Logano).

Értékelés: 10/6,6

Most üt vissza, hogy a Daytona 500-ra a kelleténél jobb értékelést adtam (10/6), ami úgy tűnik, hogy az összes azt követő futam értékelését is feltornászta. A mostani las vegas-i verseny az eddigi ötből a harmadik helyen szerepel nálam, így most csalok egy kicsit a pontszámmal és a 6,5 helyett 6,6-ot adok, hogy COTA elé kerülhessen a listán. Jó volt a taktikázás, a boxkiállások külön izgalmat jelentettek, a végén pedig egyenlő esélyek mellett a pályán dőlt el a verseny végkimenetele.

Eddigi lista: