Akik hosszabb ideje, vagy csak az átlagosnál alaposabban követik az NBA-t, netán Pistons-drukkerek, azokat alighanem valami kellemes melegség járta át miközben a Wolves–Pistons meccset, vagy annak összefoglalóját nézték. Ugyanis eszükbe juthatott az 1980-as évek elején-közepén az egész ligát rettegésben tartó, két bajnoki címet is nyerő detroiti csapat, a hírhedt Bad Boys nem éppen áldásos tevékenysége. A Joe Dumars, Isiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman fémjelezte csapata brutális játéka gyakran lépte át a sportszerűség legtágabban értelmezett határait is, szinte minden naposak voltak a bunyók a Pontiac Silverdome-ban vagy a Palace of Auburn Hills nevet viselő csarnokban, mikor hol játszott éppen a csapat.

Ennek a csapatnak a nyomdokaiba lépett vasárnap este a mai Pistons, miután a Minnesota Timberwolves elleni meccsen akkora tömegverekedés kerekedett a második negyedben, hogy öröm volt nézni.

A játékvezetők persze más véleményen voltak, és összesen hét kiállítást szórtak szét a két csapat között. A Pistonsból Isaiah Stewart, Ron Holland II és Marcus Sasser, míg a Wolvesból Naz Reid és Dante DiVincenzo mehetett jeges fürdőt venni, hogy lehűtse magát. A bunyó komolyságát mutatja, hogy az öt játékos mellett a Pistons főedzője, J.B. Bickerstaff és Minnesota másodedzője, Pablo Prigioni is a kiállítás sorsára jutott.

A mérkőzést végül összesen 12 technikai büntetéssel zárult, ami a legtöbb 2005. március 23. óta. A találkozót a Minnesota nyerte 123-104-re.