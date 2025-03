A UFC korábbi kétszeres nehézsúlyú bajnoka, Cain Velasquez három éven át járt a bíróságra, ahol végül 10 rendbeli bűncselekményt róttak a terhére. A vád szerint Velasquez 2022-ben 11 mérföldön át üldözte nagy sebességgel és számtalan közlekedési szabályt megszegve Henry Goularte-ot, aki a gyanúja szerint molesztálta az akkor 4 éves lányát.

Cain Velasquez minden vádpontban bűnösnek vallotta magát

Fotó: Getty Images via AFP/2016 Rey Del Rio

Az üldözés során Velasquez több lövést is leadott a kocsira, amiben Goularte-on kívül az édesanyja és a mostoha apja is utazott. Utóbbit az egyik lövéssel meg is sebesítette a karján.

A 10 vádpont között szerepelt emberölési kísérlet, lőfegyverrel való visszaélés és több hasonlóan súlyos eset is. Az ügyész 30 év börtönt kért a korábbi MMA-bajnokra, míg a védelem azt remélte, hogy jóval olcsóbban, akár próbaidővel megússzák, a büntetésbe beleszámolják a már előzetesben töltött időt. Utóbbi végül megtörtént, a bíróság figyelembe vette az egyévnyi előzetesben és két év házi őrizetben töltött időt, de további öt évet így is rács mögött kell töltenie.

Cain Velasquez először 2010-ben nyerte el a UFC nehézsúlyú övét, amikor az első menetben kiütötte Brock Lesnart, majd 2012-ben ülhetett fel a trónra, miután visszaszerezte az övet az őt korábban legyőző Junior dos Santostól. A UFC-ből 14-3-as mérleggel vonult vissza.