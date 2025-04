Michael Jordan és a 23-as Bulls-mez a világ egyik legismertebb párosítása

Fotó: AFP PHOTO Steve SCHAEFER (Photo by STEVE SCHAEFER / AFP)

LeBron James a top 3-ban? Hát...

Egészen biztosan nem mi és főleg nem ez a cikk fogja eldönteni a vitát, de azért hátha mi is hozzá tudunk tenni alapon megkérdeztük a korábbi kosárlabdázót, játékosügynököt és a Sport TV NBA-szakértőjét, Zsivera Gábort, hogy ő vajon ki mellett tenné le a garast?

Nem a régen minden jobb volt miatt, de az a korosztály, amelyik látta mindkét játékost játszani, illetve megértette azt az érát, amelyikben egyik vagy másik játszott, én nem tudok olyat elképzelni, aki nem Jordant látná minden idők legjobbjának. Szerintem ez azért jelzésértékű. Nálam egyébként biztosan nem LeBron James minden idők legjobb kosárlabdázója, de még csak a második sem, sőt lehet, hogy a harmadik sem

- tette le egyértelműen a garast Zsivera Gábor, aki szerint a G.O.A.T.-vitában nem csak egy James-Jordan párharcot lenne érdemes figyelembe venni (még, ha mi most ezt is tesszük), mert van még további három-négy játékos, akik között helye lehet LeBronnak is.

When Kobe Bryant scored 21 STRAIGHT Lakers points during Game 5 of the 2010 NBA Finals 🐍 pic.twitter.com/fCbpNS4KUZ — Fastbreak Hoops (@FastbreakHoops5) March 14, 2025

"Ezen a listán ott lehet természetesen Kobe Bryant is, de a még aktív játékos Nikola Jokics is szerintem, és persze Kareem Abdul-Jabbar is, aki a maga korában, beleszámítva az egyetemi korszakát is, egy egyedülállóan hosszú és magas színvonalú karriert tudott befutni, és meglátásom szerint az egyetlen lehet, aki valóban szóba jöhet Jordan kihívójaként ebben a vitában" - szélesítette ki egy kicsit a kört a szakértő.