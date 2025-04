Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks meccs 2022-ben az Abu Dzabi-i Etihad Arénában

Fotó: KARIM SAHIB / AFP

Európában viszont nem lenne ilyen akadály, hozhatják a pénzüket és még bele is szólhatnak, hogy költsék el.

Érdeklődés pedig nagyon is van: Dubai egy ideje már nyomul, hogy egy csapattal bekerüljön az Euroligába, míg Abu Dzabi már meg is szerezte az idei FinalFour rendezési jogát.

Jöhet a harc az Euroligával?

Az NBA új európai ligáját valahogyan fel kell tölteni csapatokkal. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy már sikeres Euroliga-csapatokat csábítsanak át az új szervezetbe. Ebben nincs érdekellentét a FIBA-val sem, hiszen az Euroliga nem a nemzetközi szövetség égisze alatt fut, hanem az ULEB szervezi, több kontinentális sorozathoz (pl. Adria Liga, VTB Liga stb.).

A pénzügyi harc pedig – hiszen mindig a pénz dönt – elég egyoldalúnak tűnik, természetesen az NBA javára. Nézzünk egy példát: a francia főváros az új liga egyik természetes célpontja lehet, már csak egy csapat kell.

De hiszen ott a Paris Basket, amelynek éves költségvetése nagyjából 19 millió euró. Nos, az Indiana Pacers évente pont ennyit fizet egyetlen játékosának, Myles Turnernek.

De még a 29 millió euróból gazdálkodó Monaco büdzséje is egy vicc, az NBA-csapatok nagyjából ennyiből üzemeltetik a G-League-ben szereplő csapataikat...

„Adam Silver, az NBA első embere, már régen megmondta, hogy

az európai kosárlabda mindennel foglalkozik, csak azzal nem, hogy pénzt csináljon a játékból, miközben az NBA a világ legjobban teljesítő sportvállalkozásaként gyakorlatilag kilőtt a sztratoszférába.

Azt viszont Silver is jól tudja, hogy a játékosalapanyag megvan az NBA-n kívül is, a nézők részéről is megvan az igény, nincs akadálya, hogy Európában is megcsináljanak egy G League-hez hasonló ligát, csak éppen színvonalasabb, kompetitívebb formában és sokkal magasabbra lehet pozícionálni" – mondja Zsivera Gábor.