A 39 éves csatár a New York Islanders otthonában a meccs közepén talált be honfitársának, Ilja Szorokinnak. A 2-1-es Islanders-vezetésnél a mérkőzés az ünnepség miatt közel fél órára szünetelt. Ovecskin a legendás Wayne Gretzky megdönthetetlennek hitt 894. gólos rekordját adta át a múltnak. A fővárosiak sztárja a támadó harmadban a bal oldali kör tetejéről zúdította a korongot Szorokin jobb karja mellett a rövid sarokba – számolt be róla az MTI.

A VIP-páholyból Gary Bettman, az NHL vezetője, Gretzky, valamint Ted Leonsis, a Washington tulajdonosa, illetve Ovecskin családja, édesanyja, felesége és két gyermeke lement a jégre, és ott együtt köszöntötték az új rekordert.

A társak nélkül nem lehet rekordokat elérni, ez csapatsport. Köszönöm a szurkolóknak, és mindenkinek, aki támogatott. A legfontosabb: a családom nélkül nem lehetnék itt! Ez történelem

– mondta Ovecskin, majd ezt követően a New York-i csarnok közönsége becenevét, Ovyt kiabálva tapsolta meg. Gretzky korábban is jelezte, szeretne személyesen ott lenni akkor, amikor Ovecskin megdönti a gólcsúcsát.

Alekszandr Ovecskin elképesztő rekordot döntött meg

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket. Nagyon szorítottam, hogy sikerüljön, és ez most történt meg

– jegyezte meg a kanadaiak legendás hokisa. Az NHL vezetője ugyancsak a pálya közepén köszöntötte az orosz sztárt. „Most együtt lehettünk részesei ennek a történelmi pillanatnak, és ezért nagyon hálásak vagyunk ennek a nagyszerű játékosnak” – mondta Bettman.

A 39 éves Ovecskin, aki 2005-ben lett NHL-játékos, 1487. mérkőzésén döntötte meg Gretzky rekordját, és érdekesség, hogy az 1999-ben visszavonult kanadai csatár éppen 1487 találkozón lépett jégre. A Stanley Kupa-győztes, világbajnok Ovecskin 14. idényében érte el a 40 gólos határt, ez már eleve NHL-csúcs, Gretzkynek 12 ilyen szezonja volt. Ovecskin az előző találkozóján nem csak beállította a 894 gólos rekordot, hanem az egyben a 136. győztes találata is volt, amivel pedig a csehek korábbi kiválóságát, Jaromir Jagrt előzte meg az örökrangsor élén.

A két csapat játékosai – még a gólt kapó Szorokin is – köszöntötték az új csúcstartót, majd 2-1-es hazai vezetés után folytatódott a mérkőzés.