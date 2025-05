Börtönbe mehet az 1990-es évek egyik legnagyobb NBA-sztárja, Shawn Kemp. A Seattle Supersonics ma már 55 éves egykori legendája, 2023 márciusában a barátaival vett részt egy seattle-i koncerten, ami után vitába keveredett egy másik társasággal, ennek pedig lövöldözéssel igyekezett véget vetni. A kosársztár helyzetét pedig csak nehezebbé teszi, hogy Shawn Kemp egy autóból lövöldözött.

Shawn Kemp (balra) könnyen lehet, hogy börtönben fog tölteni pár hónapot

Fotó: JANE GERSHOVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A mostani tárgyaláson Kemp az enyhébb büntetés reményében bűnösnek vallotta magát.

Börtön is lehet a lövöldözés véget

A jelenleg is a Washington állambeli nagyvárosban, Seattle-ben élő Kemp vesztére nem csak hadonászott a pisztollyal, ahogy például Ja Morant szokott, hanem vesztére kétszer el is sütötte a fegyvert. Szerencséjére nem egy Butch Cassidy veszett el benne, így csak a vitapartnerek Toyotáját találta el, de az ügyész szerint így is ún. tovább hajtásos lövöldözés (drive-by shooting) történt, amit kimondottan szigorúan szoktak megítélni. Az ügyész ezért kilenc hónap letöltendő börtönt és egy év további megfigyelést indítványozott.

Kemp védője szerint a vita azonban nem a semmiből robbant ki. Miközben ugyanis Kemp és kannabiszambulanciájának néhány munkatársa a koncerten volt, feltörték az egykori NBA-sztár autóját, amiből tárcák és mobiltelefonok mellett az irodája kulcsait is elvitték. A tolvajok be is törtek az irodába, ahonnan árverésre előkészített Kemp és Gary Payton által viselt Sonics-mezekkel távoztak. A telefonok helymeghatározójával megtalálták a bűnösöket, a számonkérés pedig lövöldözéssel végződött.

„Shawn eltökélt, hogy pozitív irányban változzon. Az államtól kapott egy ajánlatot, miszerint vállalnia kell a felelősséget, de szerintem a történtekben igenis látszik a jogos önvédelmi szál is” – mondta az ex-kosaras ügyvédje, Tim Leary.

Ha a börtönt végül el is kerüli Shawn Kemp, a lőfegyverviseléstől eltiltják, és bekerül az állami bűnelkövetők DNS nyilvántartásába is.

A gyűrű nélküli szupersztár

Ha egyszer összeállnának minden idők legjobb, bajnoki gyűrű nélküli játékosai, Shawn Kemp alighanem ott lenne minimum a bő keretben. Az 1989-es drafton az első kör 17. helyén vitte el a játékjogát a Sonics, annak ellenére, hogy soha nem játszott főiskolán. A seattle-i csapatban 1997-ig játszott, az 1995-96-os idényben a nagydöntőig vezette a zöld-sárgákat, ahol kikaptak a Michael Jordan-féle Chicago Bullstól. Hatszor szerepelt All-Star-gálán, az amerikai válogatottal pedig világbajnoki címet nyert 1994-ben Clevelandben.