Május 25-én vasárnap rendezik az amerikai autósport egyik legnagyobb múltú és legnagyobb presztízsű versenyét, az indianapolisi 500 mérföldes versenyt, vagy, ahogy a rajongók hívják, az Indy 500-at. Az idei IndyCar sorozat 6. futamára ugyan csak a jövő héten kerül sor, de már javában folynak az edzések és máris volt egy horrorbaleset.

A legendás Indianapolis Motor Speedway-en nem múlhat el verseny horrorbaleset nélkül

Fotó: JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Máris megvolt az első horrorbaleset

Miután a mezőny május eleje óta Indianapolisban van, az Indy 500 előtt itt rendezték ugyanis a Sonsio Nagydíjat is, minden csapat igyekszik a legtöbb időt a pályán tölteni, hogy a lehető legjobban fel tudjon készülni a futamra. Szombat délután az Andretti Global csapata is tesztelt, és a 101. futamára készülő, a 2024-es idényben a sorozatot a második helyen záró, 9-szeres futamgyőztes Colton Herta is megfuttatta a Hondáját. Amit kegyetlenül falhoz is csapott, miután az egyik kanyarban elvesztette az uralmát a 300 km/h óra fölötti tempóval száguldó autó fölött.

Hihetetlen, sőt kisebb csoda, de Herta önerőből szállt ki az autóból, majd a saját lábán távozott a helyszínről. Bízzunk benne, hogy ez volt az első és az utolsó horrorbaleset az Indy 500-on az idei kiírásban.