Éppen itt volta az ideje, és kisebb csoda, hogy eddig senkinek nem jutott eszébe. De az is lehet, hogy senki nem mert belevágni. Most viszont összeállt egy olyan gárda, amelyik garantáltan sikerrel viszi a nagyvászonra John Madden, minden idők legjobb NFL-edzőjének fantasztikus karrierjét.

Christian Bale (b.) és Nicholas Cage a John Madden életéről szóló film első promóciós fotóján

Fotó: MGM Studios

A hollywoodi szuperprodukció rendezője, az a kétszeres Oscar-díjas David O. Russell lesz, akinek olyan nagyszerű filmeket köszönhetünk, mint a Harcos, a Napos oldal vagy az Amerikai botrány. Maddent a szintén Oscar-díjas, számtalan borzasztó filmje mellett igazi remekműveket (Arizonai ördögfióka, Las Vegas végállomás, Álmaid hőse, Longlegs) is maga mögött tudó Nicholas Cage alakítja, míg hű társát, Al Davist az ugyancsak Oscar-díjas (éppen a Russell által rendezett Harcosban nyújtott alakításáért kapta a szobrot) Christian Bale alakítja majd.

John Madden, minden idők legjobbja

Az, hogy egy hollywoodi szuperprodukció készül John Maddenről, olyan természetes, mint, hogy az amerikaifoci labdája tojás alakú. Hiszen kiről készüljön egy sztároktól hemzsegő sportfilm, ha nem az NFL történetének legnagyobb edzőjéről.

Persze lehet itt jönni Bill Belicheckkel, de John Madden az NFL hőskorában alkotott maradandót, és visszavonulása után is meghatározó szereplője maradt a világ legnagyobb sportbizniszének.

Az 1936-ban a minnesotai Austinban született Madden nyilván focizott fiatalon, de a Philadelphia Eagles edzőcsapatánál és tarcsijánál nem vitte többre. A pálya szélén viszont gyorsan kiderült róla, hogy isten áldotta tehetsége van a játékhoz. Előbb egyetemi szinten bizonyított a Hancock és a San Diego State kispadján, mielőtt 1967-ben Al Davis sportigazgató le nem szerződtette az Oakland Raider linebackerei mellé. A csapat már abban a szezonban bejutott a Super Bowl II-be, és, amikor John Rauch aláírt a Buffalo Billshez logikus lépés volt, hogy Madden legyen a főedző.

Az igazi John Madden (b.) és Al Davis

Fotó: DOUG BENC / Getty Images North America

Madden aztán újfent bizonyított: tíz szezonja alatt egyszer sem volt negatív a csapat mérlege az alapszakaszban és csupán kétszer maradt le a rájátszásról. Ellenben hétszer megnyerte az Amerikai Főcsoport nyugati csoportját, hétszer nyerte meg a divíziót, kétszer jutott be a főcsoport döntőjébe, 1976-ban a Super Bowl XI megnyerésével pedig először szerezte meg a Vince Lombardi-trófeát a Raiders történetében.

Mai napig John Madden tartja a legjobb győzelmi aranyát a legalább 100 alapszakaszmeccset megvívó edzők között.

Madden visszavonulása után is aktív szereplője maradt az NFL-nek, mint tévés szakkommentátor megfordult mind a négy nagy csatornánál, azaz a CBS-nél, a Foxnál, az ABC-nél és az NBC-nél is. Valamit biztosan jól csinált, mert 1979 és 2009 között összesen 17 Sports Emmy-díjat kapott. Végtelen tapasztalata és pazar kommentálása csúcsra juttatta a Madden NFL videojátékot is.

2021-ben 85 évesen halt meg Kaliforniában.