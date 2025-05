A 125–93-ra nyertes Thunderben - amely már 43 ponttal is vezetett - az NBA-szezon legjobbjának járó MVP-cím várományosa, a kanadaiakkal olimpiai ötödik Shai Gilgeous-Alexander 35 ponttal vitte a prímet, míg a 2023-as bajnok Denver szerb sztárja, Nikola Jokic 20 pontig jutott.

Shai Gilgeous-Alexander ezzel a sikerrel alighanem az NBA-idény MVP-címét is begyűjtötte

Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A háromszoros MVP a meccs után, szokásos stílusában csak annyit mondott, hogy a következő napokban sok sört fog inni.

A 2016 után ismét nyugati fináléba jutott Thunderre a tavaly is főcsoportdöntős Minnesota Timberwolves vár.

A keleti döntőben az Indiana Pacers és a New York Knicks csap össze.

Érdekesség, hogy az NBA idei négy elődöntőse közül egyedül eddig egyedüliként a New York Knicks tudott bajnokságot, de ők is több mint 50 éve, 1970-ben és 1973-ban ünnepelhettek. Az Indiana Pacers egyszer, 2000-ben már járt nagydöntőben, de akkor 4-2-re alulmaradtak a Los Angeles Lakersszel szemben. A 2008-ban a Seattle SuperSonicsból lett Oklahoma City Thunder ezen a néven ugyancsak egyszer, 2012-ben jutott be a fináléba, de a LeBron James vezette Miami Heat simán legyőzte őket 4-1-re. A Minnesota Timberwolves pedig teljesen „szűz”, ők már az újabb konferenciadöntővel is franchise történelmet írnak.