A keresetben többek között az szerepel, hogy Williamson többször is megfenyegette a felperest és annak szüleit, valamint folyamatosan ellenőrizte, hogy hol tartózkodik, kivel van, többször hívogatta, követte őt munkahelyéről hazafelé, illetve átkutatta a telefonját, laptopját és lakását. A dokumentum szerint Williamson többször is engedély nélkül ment be a nő lakásába, és ott várta őt visszaérkezéskor.