Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NBA történetének egyik legnagyobb edzője, Mike Krzyzewski, aki korábban a Duke edzője volt, így nyilatkozott a The Athleticnek:

„Flagg nemcsak fizikai adottságokban kivételes, hanem mentálisan is. Ritkán látni ilyen fiatalon ilyen fegyelmezettséget és érettséget.”

De betömheti-e a Doncic-űrt?

Luka Doncic Dallasból való távozása nem csupán egy játékos elvesztését jelentette, hanem egy generációs vezér, egy teljes franchise köré épített kultúra és karakter távozását is. Cooper Flagg pedig bármennyire is univerzális tehetség, bármennyire is érett gondolkodású és domináns játékos, egyelőre még nem Doncic.

De nem is kell annak lennie. Az NBA-ben ritka az, hogy egy korszak egyik arca helyére azonnal egy másik hasonlóan ikonikus alak lép, Flagg viszont pontosan ezt az utat kezdte el most járni. Ahogy a The Athletic egyik elemzője fogalmazott:

Doncic egy szlovén művész volt a pályán. Flagg inkább egy amerikai hadmérnök: minden mozdulata precíz, fegyelmezett és céltudatos.

Ha nem is lesz ugyanolyan típusú szupersztár, lehet ugyanolyan fontos, csak más stílusban, más körítéssel, de hasonló hatással. A Dallas nem Doncic mását kereste, hanem egy új vezért. És azt valószínűleg meg is találta.