A hírt vasárnap erősítették meg hivatalosan, Durant pedig egy New York-i médiarendezvényen nyilatkozott először a cseréről. Az ESPN és a The Athletic értesülései szerint az üzlet kilenc játékost érint, valamint egy első körös és több második körös draftjogot is.

Kevin Durant az utolsó nagy dobására készül

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Őrült hetek vannak mögöttem, de örülök, hogy végre vége. Nagyon tetszett, amit tavaly láttam Houstonban. Szeretem a vezetőségüket, tetszik, ahogyan gondolkodnak. Úgy érzem, jól illeszkedem majd ebbe a kultúrába

– nyilatkozta a klasszis újságírók előtt.

Több játékost is érint Durant klubváltása

A Rockets Durant játékjogáért cserébe megvált két alapemberétől, Jalen Greentől és Dillon Brookstól, akik Phoenixbe költöznek. Green az elmúlt évek egyik legígéretesebb fiatal hátvédje, míg Brooks védőmunkájával és keménységével vált meghatározóvá Houstonban. A Suns ezen felül megkapja a 2025-ös NBA Draft 10. választási jogát, valamint öt második körös picket a jövőből.

A cél a bajnoki cím?

Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durant számára a Rockets már karrierje ötödik csapata lesz, miután megfordult a Thunder, a Warriors, a Nets, majd legutóbb a Suns soraiban. A Phoenixnél töltött időszak bár egyéni szinten sikeres volt – legutóbbi idényében 26,2 pontot, 6 lepattanót és 4,2 gólpasszt átlagolt –, csapatként csalódást keltett a csapat. A Suns ugyanis mindössze a 11. helyen végzett Nyugaton, lemaradva a rájátszásról is.

A Rockets célja a bajnoki cím

A Durant-üzlettel a Houston Rockets egyértelműen jelezte, hogy készen áll a legmagasabb szintű kihívásokra. Tavalyi szezonja meglepetésszerűen alakult: második lett a Nyugati Főcsoportban, ám a rájátszás első körében kiesett. A csapat vezetőedzője, Ime Udoka a közelmúltban hosszú távú szerződést írt alá a csapattal, ami biztosítja a stabilitást és Durant számára is ismerős terepet jelent. Ketten korábban együtt dolgoztak a Brooklyn Netsnél és az amerikai válogatottnál is, ami megkönnyítheti az integrációt.

A Durant köré épülő új houstoni mag így olyan játékosokat foglal majd magában, mint Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Alperen Sengün és a fiatal Cam Whitmore, akik mind különböző stílusban, de eredményesen egészíthetik ki a veterán sztárt. A csapat ezzel papíron azonnal a bajnoki esélyesek közé ugrott - írja a BBC.