Legutóbb 2020-ban ünnepelhetett bajnoki címet a Los Angeles Lakers

Fotó: MIKE EHRMANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jeanie Buss sportvezetői karrierje 19 éves korában kezdődött, amikor a nyolcvanas évek elején az apja rábízta az azóta már megszűnt Los Angeles Strings teniszklub irányítását, később pedig a Los Angeles Blades jégkorongcsapatának lett a tulajdonosa. Nem mellesleg ekkor még csak 32 éves volt. Miután a Dél-Kaliforniai Egyetemen üzleti területen diplomát szerzett, 1995-ben elkezdett dolgozni a Lakersnél, majd négy évvel később már a klub ügyvezető alelnöke volt.

Buss még abban az évben levetkőzött a Playboynak, ami elmondása szerint meghatározó élmény volt számára önbizalmi szempontból. Egy 2023-as interjúban pedig elárulta, még mindig kérnek tőle aláírást a húsz évvel ezelőtti meztelen képeire.

„A kilencvenes évek közepét írtuk, még javában az internet berobbanása előtt. Soha eszembe nem jutott volna, hogy ezek a képek kikerülhetnek a világhálóra, és örökké ott is lesznek. Amikor részt veszel egy ilyen fotózáson, elfogadod, hogy mások is látni fogják a végeredményt. Csakhogy az internetnek köszönhetően hetente öt-tíz olyan kérést kapok, hogy a kinyomtatott képeket írjam alá. De mindig eleget teszek a kéréseknek, mert nem bánom, hogy elkészültek ezek a fotók” – mondta Buss Graham Bensinger műsorában.

Miután Jerry Buss 2013-ban meghalt, a hat gyereke között ádáz háború robbant ki a hatalomért. Végül a franchise 66 százalékos többségi tulajdonrészét Buss három legidősebb gyereke, Jeanie, Jim és Johnny vette át. Előbbi lett a Lakers első embere és a csapat üzleti tevékenységéért felelős ügyvezető.

Jeanie Buss – aki korábban Phil Jackson edzőlegenda menyasszonya is volt – karrierjét igencsak beárnyékolja a szexizmus és a nepotizmus, mondván a hatalmi pozícióját csak az apjának köszönhette. Bár ő közel sem ért el akkora sportsikereket, mint a legendás elődje, kétségtelen, hogy üzleti szempontból jól kormányozta a csapatot az elmúlt bő egy évtizedben. Persze, emiatt sok támadás is érte, a szurkolók többsége szerint csak a pénz érdekelte, a hozzá nem értésével pedig az összeomlás szélére sodorta a franchise-t. Rengeteg kritikát kapott amiatt is, hogy többek között elengedte a szurkolók egyik nagy kedvencét, Alex Carusót, és amiatt is, hogy nem az eredményeik, vagy a képzettségük alapján nevezett ki vezetőket, hanem mert jó viszonyt ápolt velük.