LeBron James hivatalosan is bejelentette: 52,6 millió dollárért él opciós jogával, és a 2025/26-os idényben is a Los Angeles Lakers játékosa marad. A legendás 23-as (mez)szám immár nemcsak Michael Jordan öröksége, hanem Lebron Jamesé is. A Király ugyanis első kosarasként lép pályára a 23. NBA-szezonjában.

„Amíg érzem, hogy versenyképes tudok maradni, és segíthetem a csapatomat, addig játszani fogok” – ezekkel a szavakkal jelentette be vasárnap LeBron James, hogy él opciós jogával, és a 2025/26-os idényre is elkötelezi magát a Los Angeles Lakershez. LeBron James tavaly 24,4 pontot átlagolt

Fotó: JON PUTMAN / ANADOLU A 40 éves szupersztár 52,6 millió dolláros szerződésért lép majd újra parkettre. Döntésével újabb történelmi mérföldkőhöz érkezik: ő lesz az első játékos az NBA történetében, aki 23 szezonon át játszik a ligában. Még egy évünk van vele - ez tudatosult a szurkolókban a közösségi oldalakon vasárnap este. LeBron 2018-ban csatlakozott a Lakershez, ahol két évvel később, a koronavírus-járvány miatt buborékban rendezett szezonban bajnoki címet szerzett – negyedik gyűrűjét a Miami Heatnél (2012, 2013) és a Cleveland Cavaliersnél (2016) szerzett aranyakkal együtt. Bár sokáig úgy tűnt, a 2024/25-ös lehet az utolsó éve, a legenda még egyszer nekivág. Részben azért is, hogy újabb rekordot döntsön meg: már csak 50 meccs választja el az örökmérkőzés-rekordtól, amelyet Robert Parish tart 1611 alapszakasz-találkozóval. LeBron James még tavaly is varázsolt James a legutóbbi szezonban 70 mérkőzésen lépett pályára, és még mindig 24,4 pontot, 7,8 lepattanót és 8,2 gólpasszt átlagolt. Ez önmagában cáfolja a visszavonulásról szóló találgatásokat. De most már biztos: a Királyt még egy évig láthatják a rajongók. A bejelentés után szinte azonnal beindult a reakcióáradat a közösségi médiában. A Los Angeles Lakers szurkolói mellett a semleges, de LeBron James iránt tiszteletet érző kosárlabda-fanatikusok is megosztották gondolataikat és érzelmeiket. LeBron korábban vissza akarta vonultatni a 23-as mezt

Fotó: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Egy X-felhasználó megható párhuzamot vont generációk között: „LeBron James 23. szezonja. Az első NBA-meccset, amit láttam, még az ő újonc idényében néztem. Most a fiam is vele nő fel. Ez nem csak sport, ez örökség.” Sokan kiemelték, hogy James teljesítménye még mindig az elitbe tartozik: Mondhat bárki bármit – még mindig top 10-es játékos a ligában. Elképesztő, hogy 40 évesen is ilyen szinten játszik A szurkolók többsége különösen izgatott a történelmi lehetőség miatt, hogy apa és fia közösen léphessenek pályára: „Remélem, látjuk őt Bronny oldalán játszani. Ha ez tényleg megtörténik, elsírom magam.” (A közös játék egyszer már megtörtént.)

Mások inkább a nosztalgiára és az utolsó nagy pillanatok megbecsülésére helyezik a hangsúlyt: „Lehet, hogy ez az utolsó tánc. Nem érdekel, hogy nyerünk-e, csak minden meccset látni akarok tőle.” És volt, aki már előre gondolt a jövő generációira is: „Ő a mi generációnk Jordanje. A gyerekeimnek mesélni fogok róla. És lehet, hogy most együtt nézhetik vele a pályán a fiát is.” A Lakers jövője: új erők, új kihívások A Lakers az előző szezonban csak a rájátszás első köréig jutott, ahol a Minnesota Timberwolves jelentette a végállomást. Azóta viszont sok minden változott: Anthony Davis a Dallas Maverickshez távozott, míg a Lakers bombameglepetésként megszerezte Luka Doncicot egy emlékezetes februári cserével. A páros papíron félelmetes: két zseniális játékszervező, akik egyaránt képesek irányítani, pontokat szerezni, vagy épp a társakat kiszolgálni. De valóban összeállhat ez a koalíció a bajnoki cím reményében? Luka Doncic, a másik dudás

Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA A páros első közös meccse a Utah Jazz ellen volt, ahol LeBron 24, Doncic pedig 14 pontot szerzett, a Lakers pedig fölényes győzelmet aratott. A következő hetekben nemcsak az egyéni statisztikák alakultak remekül – LeBron 29,3 pontot, 10,5 lepattanót és 6,9 gólpasszt, míg Doncic 26,4 pontot, 8,4 lepattanót és 7,7 asszisztot átlagolt februárban –, de a csapat is egyre jobban nézett ki: a Lakers 9 győzelmet aratott 11 meccsen, újra versenyben volt a Nyugati főcsoport élmezőnyéért. Kiemelkedő volt a Dallas Mavericks elleni rangadó, ahol Doncic egy tripla-duplával (19-15-12), LeBron pedig 27 ponttal vette ki a részét a győzelemből. A két szupersztár egyre jobban érzi egymást a pályán: LeBron visszalép a klasszikus irányító szerepből, Doncic pedig teret kap, miközben megosztják a felelősséget a fontos pillanatokban. A tavaszi hónapok során a Lakers stabil rájátszást érő helyen mozgott, és bár a playoffban végül nem jutottak konferenciadöntőbe, az új korszak ígéretes alapot kapott. A James-Doncic duó nem csak működik, de izgalmassá tette a Lakers játékát, és egy utolsó nagy roham lehetőségét vetíti előre.

A 23 számmisztikája LeBron James 2003-ban, újoncként a 23-as mezszámot választotta példaképe, Michael Jordan iránti tiszteletből. Később aztán így fogalmazott: Senki sem viselhetné ezt a számot az NBA-ben. Michael Jordan a ligát globálissá tette, és ezért minden csapatnak vissza kellene vonultatnia a 23-ast. Ezért 2010-ben, amikor Miamiba igazolt, a 6-os mezre váltott. Később azonban – részben marketingokokból, részben hagyománytiszteletből – visszatért a 23-ashoz: előbb újra Clevelandben, majd a Lakersnél is ezzel írta tovább a történelmét. Most pedig 23-as mezben lesz ő az első játékos, aki 23 szezonon át játszik az NBA-ben. Még több cikk

