A UFC hétvégi, Abu Dzabiban gáláján két harcos is súlyos szemsérülést szenvedett. Mohammad Yahya rettenetes sérüléséről az Origón is beszámoltunk, Amanda Ribas esete azonban csak most látott napvilágot.

Amanda Ribas a súlyos szemsérülést is bevállalta

Platinával hozzák rendbe a szemsérülést

A 31 éves brazil harcos a második menetben kényszerült feladni a Tabatha Ricci elleni küzdelmét, miután könyékkel hatalmasat kapott a korábban már műtött szemére. 2023-ban ugyancsak egy küzdelem során eltört a bal szemgödre, amit akkor meg kellett műteni.

És most ismét kés alá kellett feküdnie, hogy egy platinalemezzel pótolják ki a sérült csontot.

„Nem az lett a vége, amit szerettem volna, de attól még szeretem. Bírom, hogy ezentúl mindig csillogni fog a szemem, és, hát drága árat fizettem érte” – írta közösségi oldalán a humorát megőrző brazil lány.

