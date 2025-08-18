Mint ismert, a barátaival versenyzett egy dallasi autópályán Rashee Rice, a Kansas City Chiefs Super Bowl-győztes játékosa, amikor elveszítette uralmát sportkocsija fölött, több autónak is nekiment, mielőtt megállt volna, súlyos autóbalesetet okozva. Súlyosbító körülmény, hogy a baleset után ő és a barátai is elhagyták a helyszínt, mielőtt elismerte volna, hogy ő vezette a kocsit.
Az NFL eredetileg minimum 10 mérkőzéses eltiltást javasolt Rice számára, ám a játékos jogi képviselői és a NFLPA azt kifogásolták, hogy korábban még nem volt példa ilyen súlyú büntetésre hasonló ügyben.
Így egyelőre nem született végleges döntés, a felek szeptember 30-án fegyelmi meghallgatáson próbálnak megállapodni – ezt Sue L. Robinson bírónő vezeti, aki a Browns irányítójának, Deshaun Watsonnak is kiszabta az ismert 11 meccses eltiltást 2022-ben.
Rice-t tavaly júliusban 30 napos börtönbüntetésre ítélték, melyet a következő öt évben bármikor letölthet, miután két harmadfokú bűncselekményben vallotta magát bűnösnek: a többszereplős, nagy sebességű autóversenyzés során történt balesetben több személy is megsérült. Rice a balesetet követően elhagyta a helyszínt – a rendőrség érkezése előtt gyalog távozott, anélkül, hogy meggyőződött volna a sérültek állapotáról.
A játékos mintegy 115 000 dollár (köze 40 millió forint) kártérítést fizetett az áldozatok egészségügyi költségeikre.
A 2023-as második körben draftolt elkapó tavaly mindössze négy mérkőzésen lépett pályára térdsérülése miatt, pedig újoncként 79 elkapásból 938 yardot és 7 touchdownt szerzett.
Rice a Chiefs augusztusi edzőtáborában kijelentette, hogy „teljesen megváltozott” a történtek óta, és immár csak a játékra, illetve a fejlődésére koncentrál.
Tanultam az esetből, már csak arra koncentrálok, amire van ráhatásom: a pályán mutatott teljesítményemre
– fogalmazott Rice az edzőtáborban.
A szeptember 30-i meghallgatásig Rice pályára léphet az első négy fordulóban, amelyek között kiemelt rangadók is szerepelnek: az Eagles elleni Super Bowl-visszavágó, a Giants elleni hazai nyitány, valamint a Ravens elleni rangadó.
Egyes hírek szerint az is lehetséges, hogy még a szeptemberi meghallgatás előtt kompromisszumot kötnek a felek, és Rice akár már a szezon rajtját is kihagyhatja eltiltás miatt. Ellenkező esetben a bűntetőügy lezárásáig pályára léphet, majd utána szabják ki a végleges szankciót.
Az ügy kapcsán a aleset áldozatainak jogi képviselője is hangot adott elégedetlenségének, kiemelve: Rice még nem teljesítette hiánytalanul minden kárpótlási kötelezettségét, miközben a játékos már a pályán bizonyíthat az NFL-ben.