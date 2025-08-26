A St. Louis Cardinals magyar idő szerint kedd éjjel a Pittsburgh Pirates együttesét fogadta, és végül 7-6-os győzelmet aratott az MLB alapszakaszában. A mérkőzés hetedik játékrészében heves vita alakult ki, miután a bírók a hazaiak ütőjátékosánál, Willson Contrerasnál strike out-ot ítéltek meg. A baseballban így hívják, ha az ütőjátékos egyet sem talál el a dobó három szabályosan eldobott labdájából.
A venezuelai játékos minimálisan, de lendítette az ütőjét, így kiejtették. Az indulatok viszont azt követően szabadultak el a pályán, hogy Derek Thomas játékvezető némiképp váratlanul kiállította a kispad felé elindult Contrerast. A 33 éves baseman azután nekirontott a bírónak és hevesen reklamálni kezdett. A vita odáig fajult, hogy a Cardinals edzői stábjának kellett közbeavatkoznia, végül sikerült megfékezni a felbőszült játékost. Igaz, a dulakodás közben Contreras véletlenül a saját edzőjéhez, Oliver Marmolhoz vágta az ütőjét, miközben a felvételeken úgy tűnt, az első bázis játékvezetőjét, Stu Scheurwatert próbálta meg eltalálni.
Contreras az eset után úgy fogalmazott, nem érti, miért állították ki.
„Nem vitatkoztam egyetlen ítélettel sem. Csak annyit mondtam, hogy mindkét oldalon ugyanúgy úgy kellene nézni az elvétett kísérleteket. Aztán megfordultam, majd annyit hallottam, hogy kiállították. Semmi okuk nem volt rá. A játékvezető biztos hallott valamit, amit szerinte mondtam, de nem mondtam semmit” – mérgelődött Contreras a lefújás után, majd az edzőjével történt incidensről is szót ejtett.
„Bocsánatot kértem tőle. Csak eldobtam az ütőmet, de nem néztem hátra, így nem láttam, hogy ő áll ott”.
Jordan Baker, a játékvezetői stáb első embere a mérkőzés után elmondta, hogy Contrerast azért állították ki, mert sértő megjegyzéseket tett és rátámadt az egyik játékvezetőre. Ennek ellenére a Cardinals edzője, Oliver Marmol kiállt a játékosa mellett.
„Meg kell még bizonyosodnunk arról, hogy Willson valóban azt mondta, amit a játékvezetők állítanak, de én hiszek neki” – mondta.
A meccsen két RBI-t szerző Contreras ámokfutása ezzel nem ért véget, ugyanis a kiállítása után egy vödör rágógumit dobott a pályára a kispadról.
A rutinos dél-amerikai játékos várhatóan többmeccses eltiltásra számíthat, de az MLB egyelőre nem reagált az ügyre.