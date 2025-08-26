A St. Louis Cardinals magyar idő szerint kedd éjjel a Pittsburgh Pirates együttesét fogadta, és végül 7-6-os győzelmet aratott az MLB alapszakaszában. A mérkőzés hetedik játékrészében heves vita alakult ki, miután a bírók a hazaiak ütőjátékosánál, Willson Contrerasnál strike out-ot ítéltek meg. A baseballban így hívják, ha az ütőjátékos egyet sem talál el a dobó három szabályosan eldobott labdájából.

Wilson Contreras miatt robbant ki vita a St. Louis Cardinals baseballmeccsén

Fotó: DILIP VISHWANAT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Saját edzőjéhez vágta az ütőjét a baseballsztár

A venezuelai játékos minimálisan, de lendítette az ütőjét, így kiejtették. Az indulatok viszont azt követően szabadultak el a pályán, hogy Derek Thomas játékvezető némiképp váratlanul kiállította a kispad felé elindult Contrerast. A 33 éves baseman azután nekirontott a bírónak és hevesen reklamálni kezdett. A vita odáig fajult, hogy a Cardinals edzői stábjának kellett közbeavatkoznia, végül sikerült megfékezni a felbőszült játékost. Igaz, a dulakodás közben Contreras véletlenül a saját edzőjéhez, Oliver Marmolhoz vágta az ütőjét, miközben a felvételeken úgy tűnt, az első bázis játékvezetőjét, Stu Scheurwatert próbálta meg eltalálni.

Willson Contreras was so mad at this umpire that he threw a bat that hit his own coach and then launched a bunch of Hi-Chew onto the field pic.twitter.com/fslJY71FS6 — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 26, 2025

Contreras az eset után úgy fogalmazott, nem érti, miért állították ki.

„Nem vitatkoztam egyetlen ítélettel sem. Csak annyit mondtam, hogy mindkét oldalon ugyanúgy úgy kellene nézni az elvétett kísérleteket. Aztán megfordultam, majd annyit hallottam, hogy kiállították. Semmi okuk nem volt rá. A játékvezető biztos hallott valamit, amit szerinte mondtam, de nem mondtam semmit” – mérgelődött Contreras a lefújás után, majd az edzőjével történt incidensről is szót ejtett.

„Bocsánatot kértem tőle. Csak eldobtam az ütőmet, de nem néztem hátra, így nem láttam, hogy ő áll ott”.

Jordan Baker, a játékvezetői stáb első embere a mérkőzés után elmondta, hogy Contrerast azért állították ki, mert sértő megjegyzéseket tett és rátámadt az egyik játékvezetőre. Ennek ellenére a Cardinals edzője, Oliver Marmol kiállt a játékosa mellett.

„Meg kell még bizonyosodnunk arról, hogy Willson valóban azt mondta, amit a játékvezetők állítanak, de én hiszek neki” – mondta.