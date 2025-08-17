Live
Vasárnapra virradó éjjel a UFC 319 elnevezésű gálán a kihívó Hamzat Csimajev egyhangú pontozással győzte le a dél-afrikai Dricus Du Plessist a középsúlyú bajnoki címért kiírt főmérkőzésen. A mérkőzés ugyan végigment, de Csimajev fölénye egészen megsemmisítő volt.

Hamzat Csimajev tartotta magát a szokásos „taktikájához”, azaz bement a nyolcszögletű oktagonba, és a folyamatos földreviteleivel egyszerűen felőrölte az ellenfelét. Ezúttal a középsúly címvédőjével, Dricus Du Plessisszel csinálta végig a folyamatot, akinek alig volt értékelhető akciója az 5x5 perc során.

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 16: Khamzat Chimaev of the United Arab Emirates grapples with Dricus du Plessis of South Africa during their middleweight title bout in UFC 319 at the United Center on August 16, 2025 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Csimajev
Csimajev (felül) végig óriási fölényben volt
Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Csimajev nem ismer kegyelmet

Du Plessis remek, 23-2-es mérleggel érkezett a chicagói United Centerbe, míg a UFC-ben 2020-ban, tíz nap alatt két meccset megnyerve bemutatkozó csecsen, aki a Borz (farkas) nevű dagesztáni lőfegyverről kapta a becenevét, 14-0-val lépett az oktagonba. Csimajev az első pillanattól támadásba lendült, folyamatos levitelekkel őrölte fel Du Plessist.

Az ESPN beszámolója ugyanakkor megemlíti, hogy Csimajev Max Holloway 447 bevitt ütéses rekordját is jócskán megdöntötte, nem kevesebb, mint 529 ütése talált célba, miközben a dél-afrikai mindössze 45 alkalommal tudta őt megütni. És ugyan Du Plessis korábban olyan bajnokokat győzött le, mint Robert Whittaker, Sean Stricklan vagy Israel Adesanya, mégis ez volt minden idők legegyoldalúbb címmeccse, amit mind három bíró 50-44 arányban Csimajevnek adott.

A csecsen ezzel egy nagyon szűk elithezt csatlakozott, rajta kívül ugyanis eddig csak honfitársa, Habib Nurmagomedov, Adesanya és Ilia Topuria tudott veretlenül UFC-bajnoki címet szerezni.

 

 

