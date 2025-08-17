Hamzat Csimajev tartotta magát a szokásos „taktikájához”, azaz bement a nyolcszögletű oktagonba, és a folyamatos földreviteleivel egyszerűen felőrölte az ellenfelét. Ezúttal a középsúly címvédőjével, Dricus Du Plessisszel csinálta végig a folyamatot, akinek alig volt értékelhető akciója az 5x5 perc során.

Csimajev (felül) végig óriási fölényben volt

Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Csimajev nem ismer kegyelmet

Du Plessis remek, 23-2-es mérleggel érkezett a chicagói United Centerbe, míg a UFC-ben 2020-ban, tíz nap alatt két meccset megnyerve bemutatkozó csecsen, aki a Borz (farkas) nevű dagesztáni lőfegyverről kapta a becenevét, 14-0-val lépett az oktagonba. Csimajev az első pillanattól támadásba lendült, folyamatos levitelekkel őrölte fel Du Plessist.

Az ESPN beszámolója ugyanakkor megemlíti, hogy Csimajev Max Holloway 447 bevitt ütéses rekordját is jócskán megdöntötte, nem kevesebb, mint 529 ütése talált célba, miközben a dél-afrikai mindössze 45 alkalommal tudta őt megütni. És ugyan Du Plessis korábban olyan bajnokokat győzött le, mint Robert Whittaker, Sean Stricklan vagy Israel Adesanya, mégis ez volt minden idők legegyoldalúbb címmeccse, amit mind három bíró 50-44 arányban Csimajevnek adott.

A csecsen ezzel egy nagyon szűk elithezt csatlakozott, rajta kívül ugyanis eddig csak honfitársa, Habib Nurmagomedov, Adesanya és Ilia Topuria tudott veretlenül UFC-bajnoki címet szerezni.