Hamarosan kezdődik az NFL-idény, a csapatok már javában vívják az előszezon felkészülési meccseit. Pénteken az Atlanta Falcons a Detroit Lionst fogadta, a mérkőzés azonban egy horrorsérülés miatt rendhagyó módon ért véget.
A negyedik negyed első percében a Falcons vezethetett támadást, a Lions 24 éves védője pedig próbálta megállítani a labdával futó hazai játékost. Az előre vetődő Morice Norris azonban borzasztóan rosszul találkozott Nathan Carterrel, és az ütközés után mozdulatlanul maradt földön. A játékosok néhány másodpercig észre sem vették, hogy nagy lehet a baj, pillanatokkal később azonban már a nézőtéren is síri csend volt.
Norris fejét oldalról találhatta el egy játékostársa térde, amitől elájult. A helyszínre rohanó csapatorvosok, majd a pályára érkező mentőautó személyzete először azt állapította meg, hogy Norris tudja mozgatni a lábát, ezt követően pedig azonnal egy atlantai kórházba szállították.
A mérkőzést, természetesen ilyen előzmények után nem játszották le, a két csapat teljes egyetértésben úgy döntött, hogy lepörgetik az órát.
A Lions pár órával később egy hivatalos közleményt adott ki, amelyben megnyugtatta a játékosért aggódókat, hogy Norris nem bénult meg, a kórházi vizsgálatok azt mutatták ugyanis, hogy valamennyi végtagját megfelelően képes mozgatni.