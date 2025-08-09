Hamarosan kezdődik az NFL-idény, a csapatok már javában vívják az előszezon felkészülési meccseit. Pénteken az Atlanta Falcons a Detroit Lionst fogadta, a mérkőzés azonban egy horrorsérülés miatt rendhagyó módon ért véget.

Mentő vitte el a pályáról Morice Norrist a horrorsérülés után

Fotó: TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mozdulatlanul maradt lent

A negyedik negyed első percében a Falcons vezethetett támadást, a Lions 24 éves védője pedig próbálta megállítani a labdával futó hazai játékost. Az előre vetődő Morice Norris azonban borzasztóan rosszul találkozott Nathan Carterrel, és az ütközés után mozdulatlanul maradt földön. A játékosok néhány másodpercig észre sem vették, hogy nagy lehet a baj, pillanatokkal később azonban már a nézőtéren is síri csend volt.

Morice Norris injury video full sequence

-Knee to side of head. Unconscious and fencing immediately.

-Seizure activity seen in legs a few seconds later. Falcons trainers probably saw it right away.

-Taken off in ambulance pic.twitter.com/FkYsbDxAQR — Jimmy Liao MD | Detroit Lions Morning Rounds (@JimmyLiaoMD) August 9, 2025

Norris fejét oldalról találhatta el egy játékostársa térde, amitől elájult. A helyszínre rohanó csapatorvosok, majd a pályára érkező mentőautó személyzete először azt állapította meg, hogy Norris tudja mozgatni a lábát, ezt követően pedig azonnal egy atlantai kórházba szállították.

Megúszta a horrorsérülést

A mérkőzést, természetesen ilyen előzmények után nem játszották le, a két csapat teljes egyetértésben úgy döntött, hogy lepörgetik az órát.

A powerful moment of Humanity!



After Detroit Lions player Maurice Norris suffered a brutal neck injury and was taken to the hospital from the field.



Both Detroit Lions and Atlanta Falcons agreed to snap the ball and let the clock run on out on the game with over 12 minutes… pic.twitter.com/lYoK2FJYyR — J (@JayTC53) August 9, 2025

A Lions pár órával később egy hivatalos közleményt adott ki, amelyben megnyugtatta a játékosért aggódókat, hogy Norris nem bénult meg, a kórházi vizsgálatok azt mutatták ugyanis, hogy valamennyi végtagját megfelelően képes mozgatni.

