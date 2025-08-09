Live
Ijesztő jelenetek játszódtak le az NFL előszezonjában rendezett Atlanta Falcons–Detroit Lions mérkőzésen. A michigani csapat fiatal védője Morice Norris egy ütközés során szenvedett horrorsérülést, ami után mozdulatlanul maradt lent a földön. Hosszas ápolás után mentővel vitték kórházba.

Hamarosan kezdődik az NFL-idény, a csapatok már javában vívják az előszezon felkészülési meccseit. Pénteken az Atlanta Falcons a Detroit Lionst fogadta, a mérkőzés azonban egy horrorsérülés miatt rendhagyó módon ért véget.

ATLANTA, GEORGIA - AUGUST 8: Morice Norris #26 of the Detroit Lions is tended to by medical staff during the fourth quarter of the NFL Preseason 2025 game between Detroit Lions and Atlanta Falcons at Mercedes-Benz Stadium on August 8, 2025 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), horrorsérülés
Mentő vitte el a pályáról Morice Norrist a horrorsérülés után
Fotó: TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mozdulatlanul maradt lent

A negyedik negyed első percében a Falcons vezethetett támadást, a Lions 24 éves védője pedig próbálta megállítani a labdával futó hazai játékost. Az előre vetődő Morice Norris azonban borzasztóan rosszul találkozott Nathan Carterrel, és az ütközés után mozdulatlanul maradt földön. A játékosok néhány másodpercig észre sem vették, hogy nagy lehet a baj, pillanatokkal később azonban már a nézőtéren is síri csend volt.

Norris fejét oldalról találhatta el egy játékostársa térde, amitől elájult. A helyszínre rohanó csapatorvosok, majd a pályára érkező mentőautó személyzete először azt állapította meg, hogy Norris tudja mozgatni a lábát, ezt követően pedig azonnal egy atlantai kórházba szállították.

Megúszta a horrorsérülést

A mérkőzést, természetesen ilyen előzmények után nem játszották le, a két csapat teljes egyetértésben úgy döntött, hogy lepörgetik az órát. 

A Lions pár órával később egy hivatalos közleményt adott ki, amelyben megnyugtatta a játékosért aggódókat, hogy Norris nem bénult meg, a kórházi vizsgálatok azt mutatták ugyanis, hogy valamennyi végtagját megfelelően képes mozgatni. 

