A 71 évesen, szívrohamban meghalt Hulk Hogan egy floridai templomban lett elbúcsúztatva, ahol 2023-ban keresztelték meg.

Hulk Hogant utolsó útjára kísérték

Fotó: Getty Images via AFP/Kevin Winter / Getty Images via AFP/Kevin Winter

Eltemették Hulk Hogant

A ravatalozás helyszíne, a Sylvan Abbey Memorial Park jelentős szerepet játszik a család életében, Hogan teste hamvasztásra került a szertartást követően.

A temetésen szigorú biztonsági intézkedések mellett folyt, helyi rendőrség őrizte a helyet, minden kívülállót távol tartottak. A búcsúztató egybeesett azzal, hogy Florida kormányzója, Ron DeSantis hivatalosan is Hulk Hogan-nappá nyilvánította a dátumot és az állami hivatalokon félárbocra engedték a zászlókat Hogan tiszteletére.

Hulk Hogan laid to rest in private funeral, surrounded by family, celebrity friends https://t.co/IyKY8lCipM pic.twitter.com/YXaA55hDz2 — New York Post (@nypost) August 5, 2025

A hírességek sorából részt vett a gyászszertartáson Kid Rock énekes és Theo Von humorista is, valamint több régi és új WWE-sztár. Hogan családjából lánya, Brooke Hogan emlékezett meg Instagram-posztban, melyben kifejtette:

Hálás vagyok, hogy a valódi apát ismerhettem, nem csak azt az embert, akit a világ a kamera előtt látott.

Donald Trump korábbi amerikai elnök különösen baráti hangon emlékezett meg a legendáról. Közösségi médiában megosztott egy közös fotót, ahol éppen szkanderoznak, hozzátéve:

Ma van a Hulkster temetése. Mindenkinek örömet okozna ez a kép. Hulk Hogan egy igazi amerikai hős volt, szilárd, okos, de a legnagyobb szívvel. Olyan kulturális hatása volt, amit kevesen értek el. Nagyon fog hiányozni!

President Trump shares a moment he had with Hulk Hogan. pic.twitter.com/Dqa43PDvcp — Brando Republic (@BrandoRepublic) August 5, 2025

Hogan egészsége hónapok óta romlott: májusban nyaki műtéten esett át, majd több komplikáció is jelentkezett, röviddel halála előtt már járni sem tudott egyedül.

Egy családi forrás szerint lánya Brooke az utolsó napokban könnyes búcsút vett tőle telefonon.

Hogan pályafutása során a WWE legnagyobb csillaga lett, főszereplője volt az első WrestleManiának 1985-ben, legendás meccseket vívott többek között Andre the Giant, Randy Savage, The Rock és Vince McMahon ellen is. Nemcsak a pankráció világát hódította meg, hanem filmekben és tévéműsorokban is feltűnt, legismertebb közülük a Hogan Knows Best. A közönség szívébe örökre beírta magát sárga ringruhájával, fejfedőjével és jellegzetes bajuszával.

Hulk Hogan emléke és öröksége tovább él rajongói, a pankráció világa és családja körében.