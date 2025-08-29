Hulk Hogan özvegye, Sky Daily azt állítja, hogy férje májusi nyaki műtétje súlyosan megnehezítette az egykori légzését, ami valószínűleg hozzájárult a halálához.
Az özvegy és jogi képviselői arra készülnek a hírek szerint, hogy megtegyék a szükséges lépéseket az orvosi műhiba gyanúja miatt. Sky Daily a Daily Mailnek elmondta:
Vizsgálatot folytatunk az esetleges orvosi mulasztás miatt. Ha valaki hosszú ideig légszomjjal küzd, az súlyosan megterheli a szervezetet, gyengít és betegessé tesz.
A kérdésre, hogy ez hozzájárulhatott-e a halálhoz, határozott igennel válaszolt.
Az özvegy arról is beszélt, hogy Hogan frénikus idegét – amely a légzést irányítja – megsérthették a műtét alatt. Az utóbbi hónapokban Hogan légszomjjal és gyengeséggel küzdött.
A foglalkozásterapeuta Justin McCamey azt állította, hogy az ideg „elvághatták” a műtét során, Sky Daily ezt cáfolta, mondván az ideget nem vághatták el teljesen, csak sérült. „Már régóta tudunk erről, nem egy új információ” – tette hozzá.
Az özvegy elutasította azokat a netes összeesküvés-elméleteket is, amelyek Hogan személyes orvosát, Dr. Gerald Fitzgeraldot tették felelőssé.
Hogan halála előtt a Tampa General Hospital kezelésében állt, azonban Sky nem nevezte meg a kórházat vagy az orvosokat, akik a műtétet végezték. Az özvegy a rendőrségi vizsgálatot dicsérte, mondván széles körűen átvizsgáltak mindent: kamerákat, gyógyszereket, és minden szokásos eljárást elvégeztek.
A családi dráma tovább mélyült, amikor Hogan elhidegült lánya, Brooke nyilvánosan vetett fel kérdéseket apja halálának körülményeivel kapcsolatban, 911-es hívásokat és rendőrségi testkamerás felvételeket követelt.
Miután azonban megnézte az apja holttestét, megváltoztatta véleményét, és a Bubba the Love Sponge rádióműsorban elmondta:
„Úgy nézett ki, mint aki épp tévészereplésre készül. Nagy és erős volt, a haja jól nézett ki a sárga kendővel – nagyszerűen festett. Imádkoztam érte és elbúcsúztam tőle. Nagyon megható volt.” Brooke megerősítette, hogy boncolásra került sor, ami megnyugtatta, és azt mondta, hogy „mindenki jó szándékkal cselekszik és a helyes utat követi”.
Hulk Hogant augusztus elején zárt körű temetésen helyezték örök nyugalomba, amin WWE legendák, Kid Rock, Theo Von, valamint egykori felesége, Linda is részt vett. Florida kormányzója, Ron DeSantis július 26-át Hulk Hogan nappé nyilvánította, és tiszteletére félárbócra eresztette a zászlókat.