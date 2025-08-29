Hulk Hogan özvegye, Sky Daily azt állítja, hogy férje májusi nyaki műtétje súlyosan megnehezítette az egykori légzését, ami valószínűleg hozzájárult a halálához.

A meghalt Hulk Hogan özvegye az orvosokat hibáztatja

Fotó: ROLAND MACRI / Hans Lucas

Hulk Hogan özvegye pert indít

Az özvegy és jogi képviselői arra készülnek a hírek szerint, hogy megtegyék a szükséges lépéseket az orvosi műhiba gyanúja miatt. Sky Daily a Daily Mailnek elmondta:

Vizsgálatot folytatunk az esetleges orvosi mulasztás miatt. Ha valaki hosszú ideig légszomjjal küzd, az súlyosan megterheli a szervezetet, gyengít és betegessé tesz.

A kérdésre, hogy ez hozzájárulhatott-e a halálhoz, határozott igennel válaszolt.

Az özvegy arról is beszélt, hogy Hogan frénikus idegét – amely a légzést irányítja – megsérthették a műtét alatt. Az utóbbi hónapokban Hogan légszomjjal és gyengeséggel küzdött.

A foglalkozásterapeuta Justin McCamey azt állította, hogy az ideg „elvághatták” a műtét során, Sky Daily ezt cáfolta, mondván az ideget nem vághatták el teljesen, csak sérült. „Már régóta tudunk erről, nem egy új információ” – tette hozzá.

Az özvegy elutasította azokat a netes összeesküvés-elméleteket is, amelyek Hogan személyes orvosát, Dr. Gerald Fitzgeraldot tették felelőssé.

Hogan halála előtt a Tampa General Hospital kezelésében állt, azonban Sky nem nevezte meg a kórházat vagy az orvosokat, akik a műtétet végezték. Az özvegy a rendőrségi vizsgálatot dicsérte, mondván széles körűen átvizsgáltak mindent: kamerákat, gyógyszereket, és minden szokásos eljárást elvégeztek.

A családi dráma tovább mélyült, amikor Hogan elhidegült lánya, Brooke nyilvánosan vetett fel kérdéseket apja halálának körülményeivel kapcsolatban, 911-es hívásokat és rendőrségi testkamerás felvételeket követelt.

Miután azonban megnézte az apja holttestét, megváltoztatta véleményét, és a Bubba the Love Sponge rádióműsorban elmondta:

„Úgy nézett ki, mint aki épp tévészereplésre készül. Nagy és erős volt, a haja jól nézett ki a sárga kendővel – nagyszerűen festett. Imádkoztam érte és elbúcsúztam tőle. Nagyon megható volt.” Brooke megerősítette, hogy boncolásra került sor, ami megnyugtatta, és azt mondta, hogy „mindenki jó szándékkal cselekszik és a helyes utat követi”.