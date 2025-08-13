Michael Phelps Baltimore-ban született, de a neve nem csak ezért forrt össze a várossal. A Ravens-szel való kapcsolata közel húsz éve kezdődött: 2008-ban a csapat még közös szurkolói összejövetelt is szervezett a stadionban, hogy élőben kövessék, ahogy Phelps rekordot dönt nyolc aranyéremmel Pekingben. 2019-ben pedig a 23-szoros olimpiai bajnok játékosként futott ki a pályára a legendás Ray Lewis kíséretében.

Michael Phelps éppen Kyle Hamiltonnak magyaráz. A 23-szoros olimpiai bajnok úszó nagy rajongója a Baltimore Ravens NFL-csapatának

Fotó: Baltimore Ravens

Ezért nem is volt kérdés, hogy amikor a Ravens-sztár Marlon Humphrey a közösségi médiában vicces felhívást tett közzé – miszerint Phelpsnek meg kellene tanítania a csapattársakat úszni –, a bajnok igent mondott.

Michael Phelps: A siker a mindennapok kitartó munkájának a jutalma

A program stílszerűen Michael Phelps és Ray Lewis motivációs beszédével kezdődött. Phelps arról beszélt, hogy a sikereit nem néhány nagy pillanat, hanem az apró, mindennapos kitartó munka hozta meg: a hajnali kelés, a rendszeres edzés, a helyes étkezés és nyújtás. „Ezek a láthatatlan dolgok jelentenek neked századmásodperceket egy-egy versenyen” – mondta Phelps.

Ray Lewis pedig azt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában kevés. „Egyszer visszanézel, és felteszed a kérdést: mit kezdtem a nekem szabott idővel? A tehetséget könnyű megkapni, de az számít igazán, hogyan, mire használod” – figyelmeztette a csapatot.

Kyle Hamilton can technically say he beat Michael Phelps in a swimming race. pic.twitter.com/EqsnxBFFE1 — Ryan Mink (@ryanmink) August 12, 2025

Buli lett a Ravens úszóleckéből

A Ravens új regenerációs medencéje volt eredetileg az úszólecke helyszíne, de Phelps rögtön magasabb fokozatra kapcsolt: a Loyola College uszodájában tartott foglalkozást, ahol a játékosok fürdőnadrágra és úszószemüvegre cserélték a mezt és sisakot.

Volt, aki a mélyvízbe ugrott, mások inkább a sekély részen tanulták a helyes lábtempót. A 155 kilós falember, Travis Jones például úszódeszkával és úszóhurkával próbálkozott, Phelps türelmes útmutatása mellett. A versenyekbe maga Michael Phelps is beszállt, rossz reakcióidővel megadva az örömet az amerikaifutball kiválóságainak, hogy legyőzzék őt…

Dive contest: who did it best?? 😂 pic.twitter.com/2IQdU0Yzbu — Baltimore Ravens (@Ravens) August 12, 2025

A hangulat inkább hasonlított egy nyári táborra, mint profi edzésre: a magasugródeszka környékén a „ki csinálja a legnagyobb csobbanást” címért is folyt a küzdelem. Phelps nem egyedül jött: fia, Beckett is beszállt a versenyekbe, sőt, a Metropolitan Baltimore Boys & Girls Club tanoncai is kaptak leckét.