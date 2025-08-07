Műpéniszt dobtak a pályára a Los Angeles Sparks és az Indiana Fever közötti WNBA-mérkőzésen, és ez már a harmadik hasonló eset a ligában egy hét leforgás alatt, tehát összefüggő, sorozatos incidensekről beszélhetünk.
Ezúttal a második negyedben repült egy műpénisz Sophie Cunningham, az Indiana Fever 28 éves hátvédje irányába a Los Angeles-i csarnokban. Cunningham lábát most el is találta a bedobott tárgy. A meccs után az X-en a játékos így kommentálta a történteket:
„Ez nem öregedett jól” – utalt Cunningham arra a saját korábbi posztjára, amelyben arra kérte a nézőket, hogy ne dobáljanak szexjátékszereket a pályára.
„Nem hiszem el, hogy tényleg eltalált. Tudtam, hogy nem kellett volna kiírnom azt a tweetet” – fűzte hozzá Insta-sztorijában az Indiana kosarasa.
A mérkőzést az incidens után rövid időre meg is szakították. A Sparks hátvédje, Kelsey Plum egyszerűen kirúgta a műpéniszt a pályáról, a szurkolók pedig hangosan fújoltak az undorító eset kapcsán, és mutogatni kezdtek arra, akit a bedobással gyanúsítottak.
Videón a mostani eset:
A Sparks vezetőedzője, Lynne Roberts a 100–91-es győzelem után így reagált:
– Szerintem ez nevetséges hülyeség. Ráadásul veszélyes is, a játékosok biztonsága a legfontosabb. Tisztelni kell a játékot, ez az egész egyszerűen ostobaság.
Most már sorozatos incidensekről beszélhetünk, egy héten belül harmadszor fordult elő hasonló a WNBA-ben. Az első ilyen eset egy héttel ezelőtt, Atlantában történt, amiről be is számoltunk: akkor a Dreams és a Golden State játszott egymás ellen. A WNBA közlése szerint a rendőrség akkor letartóztatta a tettest, aki azonnal kitiltásra került az arénából legalább egy évre.
Pénteken aztán újabb szexjátékot dobtak a pályára Chicagóban, a harmadik negyedben, a Golden State Sky elleni győzelme során. Egy játékvezető arrébb rúgta a tárgyat, mielőtt azt eltávolították volna. Nem tudni, hogy a chicagói eset elkövetőjét letartóztatták-e. Most pedig Los Angelesben folytatódott a műpéniszek bedobálása.
A WNBA már közleményt adott ki:
„A liga számára kiemelten fontos, hogy mindenki biztonságban érezze magát az arénákban, a játékosok, a hivatalos személyek és a nézők egyaránt. Bármilyen tárgy bedobása a pályára vagy a nézőtérre komoly biztonsági kockázatot jelenthet. A WNBA Arénabiztonsági Szabályzatával összhangban minden olyan nézőt, aki szándékosan dob be valamit a pályára, azonnal eltávolítanak a helyszínről, legalább egy évre kitiltják, és adott esetben letartóztatás és büntetőeljárás is várhat rá a helyi hatóságok részéről.”