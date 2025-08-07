Műpéniszt dobtak a pályára a Los Angeles Sparks és az Indiana Fever közötti WNBA-mérkőzésen, és ez már a harmadik hasonló eset a ligában egy hét leforgás alatt, tehát összefüggő, sorozatos incidensekről beszélhetünk.

Sophie Cunningham lábát el is találta a pályára bedobott műpénisz

Fotó: RON JENKINS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Műpéniszt dobálnak a játékosokra

Ezúttal a második negyedben repült egy műpénisz Sophie Cunningham, az Indiana Fever 28 éves hátvédje irányába a Los Angeles-i csarnokban. Cunningham lábát most el is találta a bedobott tárgy. A meccs után az X-en a játékos így kommentálta a történteket:

„Ez nem öregedett jól” – utalt Cunningham arra a saját korábbi posztjára, amelyben arra kérte a nézőket, hogy ne dobáljanak szexjátékszereket a pályára.

„Nem hiszem el, hogy tényleg eltalált. Tudtam, hogy nem kellett volna kiírnom azt a tweetet” – fűzte hozzá Insta-sztorijában az Indiana kosarasa.

A mérkőzést az incidens után rövid időre meg is szakították. A Sparks hátvédje, Kelsey Plum egyszerűen kirúgta a műpéniszt a pályáról, a szurkolók pedig hangosan fújoltak az undorító eset kapcsán, és mutogatni kezdtek arra, akit a bedobással gyanúsítottak.

Videón a mostani eset:

SOPHIE CUNNINGHAM GOT HIT BY A DILDO 😭 pic.twitter.com/WVW9DaAalu — BricksCenter (@BricksCenter) August 6, 2025

A Sparks vezetőedzője, Lynne Roberts a 100–91-es győzelem után így reagált:

– Szerintem ez nevetséges hülyeség. Ráadásul veszélyes is, a játékosok biztonsága a legfontosabb. Tisztelni kell a játékot, ez az egész egyszerűen ostobaság.

Sorozatos esetek, a liga már közleményt adott ki

Most már sorozatos incidensekről beszélhetünk, egy héten belül harmadszor fordult elő hasonló a WNBA-ben. Az első ilyen eset egy héttel ezelőtt, Atlantában történt, amiről be is számoltunk: akkor a Dreams és a Golden State játszott egymás ellen. A WNBA közlése szerint a rendőrség akkor letartóztatta a tettest, aki azonnal kitiltásra került az arénából legalább egy évre.

Pénteken aztán újabb szexjátékot dobtak a pályára Chicagóban, a harmadik negyedben, a Golden State Sky elleni győzelme során. Egy játékvezető arrébb rúgta a tárgyat, mielőtt azt eltávolították volna. Nem tudni, hogy a chicagói eset elkövetőjét letartóztatták-e. Most pedig Los Angelesben folytatódott a műpéniszek bedobálása.

A WNBA már közleményt adott ki: