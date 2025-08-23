Live
Nagy bajba került Jaylen Brown édesapja. Az NBA-sztár apját, Quenton Brownt Las Vegasban vették őrizetbe gyilkossági kísérlet vádjával, miután egy koccanásos baleset után kialakult vita hevében többször is megszúrt egy férfit.

Gyilkossági kísérlet vádjával vették őrizetbe és állt bíróság elé Quenton Brown, az NBA-ben szereplő Boston Celtics NBA-bajnok kosárlabdázójának, Jalen Brownnak az apja.

NBA BOSTON, MASSACHUSETTS - JULY 15: Jaylen Brown of the Boston Celtics watches a game between the Connecticut Sun and the Indiana Fever during the first half at the TD Garden on July 15, 2025 in Boston, Massachusetts. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Brian Fluharty/Getty Images/AFP (Photo by Brian Fluharty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), gyilkossági kísérlet,
Jaylen Brown, az NBA-sztár (fehér pulóverben) apja gyilkossági kísérlet miatt kell, hogy bíróság elé álljon
Fotó: BRIAN FLUHARTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Koccanásból gyilkossági kísérletig jutott az NBA-sztár apja

A Yahoo Sports információi szerint egy teljesen hétköznapi koccanásos balesetből kialakuló vita fajult odáig, hogy idősebb Brown kést rántott és többször is megszúrta a másik autót vezető férfit.

Beszámolók szerint Brownék voltak hibásak (az autót nem a kosaras apja vezette), ők mentek neki a másik kocsinak. Ezt követően Brown kiszállt a kocsiból, és agresszíven nekitámadt a benne ülőknek. Ekkor a másik autóból is kiszállt egy férfi, aki a barátnőjével utazott és előbb szóváltásba, majd verekedésbe keveredett Brownnal, aki többször is megszúrta.

A mentősök szerint a férfit, akinek az egyik bordája is eltört, a hátán és a jobb mellkasán érte szúrás, kritikus állapotban szállították egy Las Vegas-i kórházba.

Brown ügyvédje szerint védence önvédelemből szúrt, mert elmondása szerint a másik férfinél lőfegyver volt, amivel fejbe is verte. Ezt azonban a rendőrségi jegyzőkönyv nem támasztja alá.

A csütörtöki első meghallgatáson a bíró 300 ezer dollár óvadék fejében a tárgyalásig szabadlábra helyezte Quenton Brownt.

 

