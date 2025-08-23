Gyilkossági kísérlet vádjával vették őrizetbe és állt bíróság elé Quenton Brown, az NBA-ben szereplő Boston Celtics NBA-bajnok kosárlabdázójának, Jalen Brownnak az apja.

Jaylen Brown, az NBA-sztár (fehér pulóverben) apja gyilkossági kísérlet miatt kell, hogy bíróság elé álljon

Koccanásból gyilkossági kísérletig jutott az NBA-sztár apja

A Yahoo Sports információi szerint egy teljesen hétköznapi koccanásos balesetből kialakuló vita fajult odáig, hogy idősebb Brown kést rántott és többször is megszúrta a másik autót vezető férfit.

Beszámolók szerint Brownék voltak hibásak (az autót nem a kosaras apja vezette), ők mentek neki a másik kocsinak. Ezt követően Brown kiszállt a kocsiból, és agresszíven nekitámadt a benne ülőknek. Ekkor a másik autóból is kiszállt egy férfi, aki a barátnőjével utazott és előbb szóváltásba, majd verekedésbe keveredett Brownnal, aki többször is megszúrta.

A mentősök szerint a férfit, akinek az egyik bordája is eltört, a hátán és a jobb mellkasán érte szúrás, kritikus állapotban szállították egy Las Vegas-i kórházba.

Brown ügyvédje szerint védence önvédelemből szúrt, mert elmondása szerint a másik férfinél lőfegyver volt, amivel fejbe is verte. Ezt azonban a rendőrségi jegyzőkönyv nem támasztja alá.

A csütörtöki első meghallgatáson a bíró 300 ezer dollár óvadék fejében a tárgyalásig szabadlábra helyezte Quenton Brownt.