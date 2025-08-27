Az Origón is beszámoltunk arról, hogy kedden este valósággal felrobbantotta az internetet a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Kansas City Chiefs sztárjátékosa, Travis Kelce. A Super Bowl-győztes tight end a közösségi oldalán adta hírül, hogy megkérte Taylor Swift kezét, a világhírű amerikai énekesnő pedig igent mondott. Hogy érzékeltessük, ez mekkora hír az Egyesült Államokban és szerte a világon, érdemes megjegyezni, hogy a bejelentést követően a pár Instagram-bejegyzését kevesebb mint 20 perc alatt több mint 1,8 millióan kedvelték, szerdán ebéd előtt pedig 27 millió fölött járt ez a szám. Többek között olyan sztárok gratuláltak az eljegyzéshez, mint a Manchester United és a Real Madrid egykori legendája, David Beckham, a tízszeres Grammy-díjas és négyszeres Emmy-díjas amerikai popénekes, Justin Timberlake, de a liga (NFL) is éltette természetesen a párt.

Travis Kelce és Taylor Swift, az amerikai álompár

Taylor Swift az NFL egyik legjobbjába szeretett bele

A menyasszonyt a zeneipari munkássága miatt lényegében mindenki ismeri, így itt az idő, hogy még a házasság előtt megnézzük kicsit közelebbről, ki is az a Travis Kelce, a Kansas City Chiefs Super Bowl-győztes játékosa.

Kelce még 2008 és 2012 között volt a Cincinnati Egyetem diákja, ehhez kapcsolódóan érdemes megjegyezni, mert sokat elárul a kitartásáról és jelleméről, hogy már amerikaifoci sztárként, 2022-ben fejezte be a tanulmányait és abszolválta a fennmaradó kreditpontjait, és így diplomát szerzett a Művészeti és Tudományos Főiskolán.

Az NFL történetének egyik legjobb tight endjeként ismert Kelce valójában még az iskolában kezdte futballpályafutását, igaz akkor még irányítóként. Az egyetemet követően, 2013-ban a Kansas City Chiefs draftolta, ahol a mai napig is játszik, más csapatnál nem is szerepelt az elmúlt 12 évben. A foci náluk a családban marad, mert a testvére, Jason Kelce szintén NFL-sztár lett, ráadásul Travis mellett játszott az egyetemen közösen eltöltött éveik alatt, mielőtt 2011-ben a Philadelphia Eagles draftolta, ahol Super Bowl-győztes játékos vált belőle. Még az is megtörtént a fiúkkal 2023-ban, hogy pont egymás ellen léptek pályára az NFL nagydöntőjén, a Super Bowl-on, ahol a végén Travis ünnepelhetett és a Chiefs. A Super Bowl-győzelme után Kelce a „Saturday Night Live” házigazdájaként mutatta be humoros oldalát a publikumnak.

Mi az a tight end? A tight end (TE) az amerikai futball egyik speciális pozíciója, ami egyfajta „hibrid” szerepnek számít. Röviden: részben elkapó, részben blokkoló játékosról van szó. Ha a csapat futást indít, a tight end gyakran blokkol, hogy segítsen a futónak átjutni a védelmen. Ha passzolás történik, a tight end lehet a célpont az elkapásra, különösen közepes és rövid távolságban.A tight end a legváltozatosabb pozíció az amerikai futballban, mert egyszerre kell fizikai erővel és atletikussággal rendelkeznie.

Emellett egy népszerű podcastot, a „New Heights”-ot vezette testvérével, Jasonnal, és Taylorról is beszélt benne. A testvérek egy dokumentumfilmben is szerepelnek az Amazon Prime Video-n, amely találóan a „Kelce” címet viseli. Az eredetileg Jason utolsó NFL-szezonjára fókuszáló film arra az idényre koncentrál, amely a testvéreket a Super Bowl-ba juttatta, miközben Jason a visszavonuláson gondolkodik.