Az NFL-sztár neve világszerte ismert lett, mióta 2023 nyarán összefonódott Taylor Swifttel. Azóta a Kansas City Chiefs klasszisa, Travis Kelce nemcsak a pályán, hanem a popkultúrában is reflektorfénybe került. Most pedig, hogy kiderült: hivatalosan is eljegyezték egymást, sokan kíváncsiak lettek arra, hogyan alakult korábban a játékos szerelmi élete. Nos, az biztos, hogy nem volt unalmas: viharos szakítások, hűtlenségi pletykák és még egy saját valóságshow is fűződik hozzá.

Az NFL-sztár, Travis Kelce 2016-ban az E! csatorna Catching Kelce című valóságshow-jában választotta párjává Maya Benberryt, de több érdekes kapcsolata is volt az NFL klasszisának.

Travis Kelce, NFL
Travis Kelce ízlésére nem lehet panasz
Fotó: Instagram

Travis Kelce, a nőcsábász NFL-sztár

Maya Benberry, 2016

A románc villámgyorsan véget ért – alig néhány héttel a forgatás után már különváltak útjaik.

A szakítást követően Maya többször is azt állította, hogy a játékos megcsalta őt, és még Taylor Swift figyelmét is felhívta arra, hogy „óvatosnak kell lennie” Kelcével. 

Travis közeli ismerősei azonban visszautasították a vádakat, mondván, hogy a kapcsolat eleve rövid ideig tartott, és szó sem volt hűtlenségről.  

Kayla Nicole (2017–2022)  

A legkomolyabb és legtovább tartó kapcsolatát 

Travis Kayla Nicole sportújságíróval élte meg. 2017-ben kezdtek el randizni, majd öt évig többször szakítottak és újra összejöttek, mire végül 2022-ben végleg elváltak útjaik.  

A pár válságai során többször felröppentek pletykák, különösen 2020-ban, amikor ideiglenesen különváltak. Akkoriban újabb hűtlenségi vádak érték Kelce-t, amit ő határozottan hazugságnak nevezett. A végső szakításuk után újabb sajtóhírek terjedtek el, miszerint Travis „spórolós” volt, és gyakran fele-fele alapon fizettette Kaylával a közös kiadásokat. Erre a játékos ingerülten reagált, mondván: teljes képtelenség azt állítani, hogy ne támogatta volna barátnőjét a hosszú kapcsolatuk alatt.

Zuri Hall (2023 eleje)  

A rövidke átmeneti időszakban Travis nevét az Access Hollywood 

riporternőjével, Zuri Hall-lal is összehozták. Többször látták őt a Chiefs-meccseken a játékos családjával együtt, ám hivatalos megerősítés sosem történt.

 Így ez a történet inkább találgatás maradt.  

Kelce kapcsolatai az elmúlt években:

  • Maya Benberry, 2016
  • Kayla Nicole, 2017 to 2022 
  • Zuri Hall, 2023
  • Taylor Swift, 2023 - jelenleg is

Taylor Swift (2023 júliusától – és most már jegyespárként)  

A jelenlegi románc szinte mesébe illően indult: 2023 nyarán Travis ajándékozott Taylor Swfitnek egy, az Eras Tourra készített barátság-karkötőt, ezzel feldobva a labdát. Rövid időn belül a világsajtó felfigyelt arra, hogy az énekesnő megjelent Kelce meccsein, találkozott a családjával, és láthatóan komolyan érdeklődtek egymás iránt.  

Azóta mindketten megerősítették kapcsolatukat: Travis egy interjúban arról beszélt, hogy Taylor „hatalmas tehetség, zseniális és rendkívül vicces”, valamint hasonló családi értékeket vallanak. Taylor Swift a TIME magazinban nyilatkozott közös történetük kezdetéről, amikor is elárulta: nagyon imponáló volt számára, ahogy Travis a saját podcastjében szóba hozta őt.  

Két évvel később pedig már a legnagyobb mérföldkőhöz értek: Taylor Swift és Travis Kelce hivatalosan is eljegyezték egymást – és ezzel valószínűleg minden Swift- és Chiefs-rajongó szívét egyszerre melengették meg.

Íme, Travis Kelce szexi barátnői:

A vadóc szépség, Maya Benberry
