Az NFL-sztár, Travis Kelce 2016-ban az E! csatorna Catching Kelce című valóságshow-jában választotta párjává Maya Benberryt, de több érdekes kapcsolata is volt az NFL klasszisának.
A románc villámgyorsan véget ért – alig néhány héttel a forgatás után már különváltak útjaik.
A szakítást követően Maya többször is azt állította, hogy a játékos megcsalta őt, és még Taylor Swift figyelmét is felhívta arra, hogy „óvatosnak kell lennie” Kelcével.
Travis közeli ismerősei azonban visszautasították a vádakat, mondván, hogy a kapcsolat eleve rövid ideig tartott, és szó sem volt hűtlenségről.
A legkomolyabb és legtovább tartó kapcsolatát
Travis Kayla Nicole sportújságíróval élte meg. 2017-ben kezdtek el randizni, majd öt évig többször szakítottak és újra összejöttek, mire végül 2022-ben végleg elváltak útjaik.
A pár válságai során többször felröppentek pletykák, különösen 2020-ban, amikor ideiglenesen különváltak. Akkoriban újabb hűtlenségi vádak érték Kelce-t, amit ő határozottan hazugságnak nevezett. A végső szakításuk után újabb sajtóhírek terjedtek el, miszerint Travis „spórolós” volt, és gyakran fele-fele alapon fizettette Kaylával a közös kiadásokat. Erre a játékos ingerülten reagált, mondván: teljes képtelenség azt állítani, hogy ne támogatta volna barátnőjét a hosszú kapcsolatuk alatt.
A rövidke átmeneti időszakban Travis nevét az Access Hollywood
riporternőjével, Zuri Hall-lal is összehozták. Többször látták őt a Chiefs-meccseken a játékos családjával együtt, ám hivatalos megerősítés sosem történt.
Így ez a történet inkább találgatás maradt.
Kelce kapcsolatai az elmúlt években:
A jelenlegi románc szinte mesébe illően indult: 2023 nyarán Travis ajándékozott Taylor Swfitnek egy, az Eras Tourra készített barátság-karkötőt, ezzel feldobva a labdát. Rövid időn belül a világsajtó felfigyelt arra, hogy az énekesnő megjelent Kelce meccsein, találkozott a családjával, és láthatóan komolyan érdeklődtek egymás iránt.
Azóta mindketten megerősítették kapcsolatukat: Travis egy interjúban arról beszélt, hogy Taylor „hatalmas tehetség, zseniális és rendkívül vicces”, valamint hasonló családi értékeket vallanak. Taylor Swift a TIME magazinban nyilatkozott közös történetük kezdetéről, amikor is elárulta: nagyon imponáló volt számára, ahogy Travis a saját podcastjében szóba hozta őt.
Két évvel később pedig már a legnagyobb mérföldkőhöz értek: Taylor Swift és Travis Kelce hivatalosan is eljegyezték egymást – és ezzel valószínűleg minden Swift- és Chiefs-rajongó szívét egyszerre melengették meg.
Íme, Travis Kelce szexi barátnői: