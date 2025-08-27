Az NFL-sztár, Travis Kelce 2016-ban az E! csatorna Catching Kelce című valóságshow-jában választotta párjává Maya Benberryt, de több érdekes kapcsolata is volt az NFL klasszisának.

Travis Kelce ízlésére nem lehet panasz

Fotó: Instagram

Travis Kelce, a nőcsábász NFL-sztár

Maya Benberry, 2016

A románc villámgyorsan véget ért – alig néhány héttel a forgatás után már különváltak útjaik.

A szakítást követően Maya többször is azt állította, hogy a játékos megcsalta őt, és még Taylor Swift figyelmét is felhívta arra, hogy „óvatosnak kell lennie” Kelcével.

Travis közeli ismerősei azonban visszautasították a vádakat, mondván, hogy a kapcsolat eleve rövid ideig tartott, és szó sem volt hűtlenségről.

Kayla Nicole (2017–2022)

A legkomolyabb és legtovább tartó kapcsolatát

Travis Kayla Nicole sportújságíróval élte meg. 2017-ben kezdtek el randizni, majd öt évig többször szakítottak és újra összejöttek, mire végül 2022-ben végleg elváltak útjaik.

A pár válságai során többször felröppentek pletykák, különösen 2020-ban, amikor ideiglenesen különváltak. Akkoriban újabb hűtlenségi vádak érték Kelce-t, amit ő határozottan hazugságnak nevezett. A végső szakításuk után újabb sajtóhírek terjedtek el, miszerint Travis „spórolós” volt, és gyakran fele-fele alapon fizettette Kaylával a közös kiadásokat. Erre a játékos ingerülten reagált, mondván: teljes képtelenség azt állítani, hogy ne támogatta volna barátnőjét a hosszú kapcsolatuk alatt.

Travis Kelce’s ex Kayla Nicole delivers family news on day of Chiefs star’s engagement to Taylor Swift https://t.co/ShHxgwHvZg pic.twitter.com/htcqcvOaZh — New York Post (@nypost) August 27, 2025

Zuri Hall (2023 eleje)

A rövidke átmeneti időszakban Travis nevét az Access Hollywood

riporternőjével, Zuri Hall-lal is összehozták. Többször látták őt a Chiefs-meccseken a játékos családjával együtt, ám hivatalos megerősítés sosem történt.

Így ez a történet inkább találgatás maradt.

Taylor Swift (2023 júliusától – és most már jegyespárként)

A jelenlegi románc szinte mesébe illően indult: 2023 nyarán Travis ajándékozott Taylor Swfitnek egy, az Eras Tourra készített barátság-karkötőt, ezzel feldobva a labdát. Rövid időn belül a világsajtó felfigyelt arra, hogy az énekesnő megjelent Kelce meccsein, találkozott a családjával, és láthatóan komolyan érdeklődtek egymás iránt.

Azóta mindketten megerősítették kapcsolatukat: Travis egy interjúban arról beszélt, hogy Taylor „hatalmas tehetség, zseniális és rendkívül vicces”, valamint hasonló családi értékeket vallanak. Taylor Swift a TIME magazinban nyilatkozott közös történetük kezdetéről, amikor is elárulta: nagyon imponáló volt számára, ahogy Travis a saját podcastjében szóba hozta őt.