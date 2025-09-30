Az NBA-ben (az utóbbi idényekben leginkább csak le)szereplő Phoenix Suns kétszeres olimpiai bajnok sztárja, és a Boston elleni 70 pontjával a franchise-rekordot tartó, négyszeres All-Star-válogatott Devin Booker szerény otthonában látta vendégül az „ugató youtuber”-ként világsztárrá váló IShwoSpeed nevű influenszert. Akit előbb elkápráztatott, majd jól megalázott.
A 20 éves Darren Jason Watkins Jr., azaz IShowSpeed hatalmas sportrajongó, az Origón is visszatérő vendég, hiszen ütötte már ki bokszoló, trollkodott BL-döntőben, sőt már olimpiai indulási szándékát is kihirdette. Pár évvel ezelőtti lisszaboni találkozása Cristiano Ronaldóval pedig azóta is emlékezetes:
Szóval az, hogy bejut egy NBA-sztár otthonába, annyira nem nagy kunszt. Azt viszont jó látni, hogy milyen gyermeki lelkesedéssel csodálja a Booker garázsában sorakozó oldtimer amerikai autóritkaságokat. Vagy éppen a kosaras egy futballpályányi falfelületet beborító sneakergyűjteményét. Köztük egy 24 karátos Nike Air Force 1 csukával...
Azonban a cukorka boltban sincs minden ingyen, Speed alaposan meg is fizeti az árát a vendégségnek, amikor Booker a házában fellelhető játékszoba összes létező játékában laposra veri kosárlabdától léghokin át a golfszimulátorig.