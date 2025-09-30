Az NBA-ben (az utóbbi idényekben leginkább csak le)szereplő Phoenix Suns kétszeres olimpiai bajnok sztárja, és a Boston elleni 70 pontjával a franchise-rekordot tartó, négyszeres All-Star-válogatott Devin Booker szerény otthonában látta vendégül az „ugató youtuber”-ként világsztárrá váló IShwoSpeed nevű influenszert. Akit előbb elkápráztatott, majd jól megalázott.

Devin Booker nagyszerű házigazda volt

Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Devin Booker jókedvűen alázgat

A 20 éves Darren Jason Watkins Jr., azaz IShowSpeed hatalmas sportrajongó, az Origón is visszatérő vendég, hiszen ütötte már ki bokszoló, trollkodott BL-döntőben, sőt már olimpiai indulási szándékát is kihirdette. Pár évvel ezelőtti lisszaboni találkozása Cristiano Ronaldóval pedig azóta is emlékezetes:

When iShowSpeed met his childhood idol Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/fWNxkB580v — Global Index (@TheGlobal_Index) September 16, 2025

Szóval az, hogy bejut egy NBA-sztár otthonába, annyira nem nagy kunszt. Azt viszont jó látni, hogy milyen gyermeki lelkesedéssel csodálja a Booker garázsában sorakozó oldtimer amerikai autóritkaságokat. Vagy éppen a kosaras egy futballpályányi falfelületet beborító sneakergyűjteményét. Köztük egy 24 karátos Nike Air Force 1 csukával...

Devin Booker shows iShowSpeed his Cristiano Ronaldo 24 carat GOLD Nike Air Force 1’s 🤯pic.twitter.com/plq9pn8G1k — clip 🛸 (@clippedszn) September 29, 2025

Azonban a cukorka boltban sincs minden ingyen, Speed alaposan meg is fizeti az árát a vendégségnek, amikor Booker a házában fellelhető játékszoba összes létező játékában laposra veri kosárlabdától léghokin át a golfszimulátorig.