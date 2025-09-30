Live
Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

Az „ugató Youtuber”-ként ismrt IShowSpeed közismerten nagy sportrajongó. Ezúttal az NBA-sztár, Devin Booker fényűző otthonába nyert bebocsátást, ahol előbb lement hídba a kétszeres olimpiai bajnok autó- és cipőgyűjteményét látva, majd alig tudott felállni a porból, miután egy rakás sportban megalázta őt a házigazda.

Az NBA-ben (az utóbbi idényekben leginkább csak le)szereplő Phoenix Suns kétszeres olimpiai bajnok sztárja, és a Boston elleni 70 pontjával a franchise-rekordot tartó, négyszeres All-Star-válogatott Devin Booker szerény otthonában látta vendégül az „ugató youtuber”-ként világsztárrá váló IShwoSpeed nevű influenszert. Akit előbb elkápráztatott, majd jól megalázott.

PHOENIX, ARIZONA - SEPTEMBER 28: Phoenix Suns guard, Devin Booker attends Game Four of the 2025 WNBA Playoffs semifinals between the Phoenix Mercury and the Minnesota Lynx at PHX Arena on September 28, 2025 in Phoenix, Arizona. The Mercury defeated the Lynx 86-81 to advance to the WNBA finals. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Christian Petersen/Getty Images/AFP (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Devin Booker nagyszerű házigazda volt
Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Devin Booker jókedvűen alázgat

A 20 éves Darren Jason Watkins Jr., azaz IShowSpeed hatalmas sportrajongó, az Origón is visszatérő vendég, hiszen ütötte már ki bokszoló, trollkodott BL-döntőben, sőt már olimpiai indulási szándékát is kihirdette. Pár évvel ezelőtti lisszaboni találkozása Cristiano Ronaldóval pedig azóta is emlékezetes: 

Szóval az, hogy bejut egy NBA-sztár otthonába, annyira nem nagy kunszt. Azt viszont jó látni, hogy milyen gyermeki lelkesedéssel csodálja a Booker garázsában sorakozó oldtimer amerikai autóritkaságokat. Vagy éppen a kosaras egy futballpályányi falfelületet beborító sneakergyűjteményét. Köztük egy 24 karátos Nike Air Force 1 csukával...

Azonban a cukorka boltban sincs minden ingyen, Speed alaposan meg is fizeti az árát a vendégségnek, amikor Booker a házában fellelhető játékszoba összes létező játékában laposra veri kosárlabdától léghokin át a golfszimulátorig.

 

 

