A nem mindennapi hírt, miszerint Marc-Andre Fleury-t egy meccsre igazolták le, az NHL-es klub jelentette be.
A 40 éves Fleury nyáron vonult vissza, ám
mivel sikereinek nagy részét a Pittsburgh-gel aratta, kedves gesztusként a Penguins lehetőséget ad számára, hogy hazai közönség előtt búcsúzhasson el. Ennek nyomán most úgynevezett próbaszerződést kellett aláírnia, hogy az előidényben is szerepelhessen.
Fleuryt a Pittsburgh a 2003-as NHL-draft első körében az első helyen foglalta le. A kapus 13 szezon alatt 691 mérkőzést játszott a klub színeiben, s 44 alkalommal nem kapott gólt - írja az MTI. Fleury vezeti a Pittsburgh kapusainak örökranglistáját a kapott gólok átlagában (2,58), s egyszeres Vezina-trófea-győztes (2021), az elismerést az alapszakasz végén a legjobbnak elismert kapusnak ítélik oda.
A Pittsburgh tagjaként 2009-ben, 2016-ban és 2017-ben nyerte meg a Stanley-kupát.
Miután Fleury 2017-ben elhagyta a Pittsburgh-öt, a Vegas, a Chicago és a Minnesota csapatában védett.