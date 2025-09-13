Live
Ilyen sem gyakran fordul elő a sportvilágban. Újra leigazolták Marc-Andre Fleury-t. A háromszoros Stanley Kupa-győztes hokikapus egy mérkőzésre szóló szerződést írt alá az észak-amerikai profiligában (NHL) érdekelt Pittsburgh Penguinsszel, és az egyezség szerint a Columbus Blue Jackets elleni, szeptember 27-i felkészülési találkozón lép pályára.

A nem mindennapi hírt, miszerint Marc-Andre Fleury-t egy meccsre igazolták le, az NHL-es klub jelentette be.

Micsoda igazolás: egy meccsre visszatér a Pittsburgh-be Marc-Andre Fleury
Micsoda igazolás: egy meccsre visszatér a Pittsburgh-be Marc-Andre Fleury
Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egy meccsre igazolta le a Pittsburgh Marc-Andre Fleury-t

A 40 éves Fleury nyáron vonult vissza, ám 

mivel sikereinek nagy részét a Pittsburgh-gel aratta, kedves gesztusként a Penguins lehetőséget ad számára, hogy hazai közönség előtt búcsúzhasson el. Ennek nyomán most úgynevezett próbaszerződést kellett aláírnia, hogy az előidényben is szerepelhessen.

Fleuryt a Pittsburgh a 2003-as NHL-draft első körében az első helyen foglalta le. A kapus 13 szezon alatt 691 mérkőzést játszott a klub színeiben, s 44 alkalommal nem kapott gólt - írja az MTI. Fleury vezeti a Pittsburgh kapusainak örökranglistáját a kapott gólok átlagában (2,58), s egyszeres Vezina-trófea-győztes (2021), az elismerést az alapszakasz végén a legjobbnak elismert kapusnak ítélik oda. 

A Pittsburgh tagjaként 2009-ben, 2016-ban és 2017-ben nyerte meg a Stanley-kupát.

Miután Fleury 2017-ben elhagyta a Pittsburgh-öt, a Vegas, a Chicago és a Minnesota csapatában védett.

