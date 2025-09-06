Ken Dryden halálhírét egykori csapata, az NHL-ben szereplő Montreal Canadiens jelentette be szombaton. A csapat szóvivője közölte, hogy a régóta rákkal küzdő legendás kapus pénteken békésen hunyt el az otthonában.

Elhunyt az NHL legendás kapusa, Ken Dryden

Fotó: CLAUS ANDERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Legendás kapusát gyászolja az NHL-csapat

„Ken Dryden nem csupán kivételes sportoló volt, hanem kivételes ember is. Nemcsak a jégkorong egyik legnagyobb dinasztiájának a tagját gyászoljuk, hanem egy családapát, egy igazi úriembert, aki generációkon át mély hatással volt az életünkre” – mondta Geoff Molson, a Canadiens tulajdonosa.

Dryden 1971 és 1979 között erősítette a Canadienst – az 1973/74-es szezont viszont egy szerződéshosszabbítási vita miatt kihagyta, és abban az évben egy torontói ügyvédi irodánál dolgozott – amellyel nyolc szezon alatt hat bajnoki címet nyert, amivel hozzásegítette az együttest, hogy az NHL egyik legsikeresebb csapatává váljon. Megnyerte az év újoncának járó Calder-trófeát, a legjobb kapusnak járó Vezina-trófeát öt alkalommal hódította el, emellett 1971-ben a rájátszás MVP-je lett és a hatszoros All-Star legendát 2017-ben beválasztották a liga történetének 100 legjobb játékosa közé.

A Hírességek Csarnokába is beválasztott kapus a legnagyobb elismerést akkor kapta egykori csapatától, amikor a Canadiens 2007. január 29-én visszavonultatta a 29-es mezszámát.

Dryden 1979-ben, mindössze 31 éves korában vonult vissza, állítólag azért, mert túlságosan könnyűnek találta a ligát. Majd ezt követően sikeres írói karrierbe kezdett, de a jégkorongtól sem szakadt el teljesen, ugyanis 1997 és 2004 között a Toronto Maple Leafs elnöke volt – a kanadai együttes 1999-ben és 2002-ben is a keleti főcsoport döntőjéig menetelt. Miután sportvezetőként lemondott, politikai pályára lépett: 2004-ben a Liberális Párt akkori elnökének, Paul Martinnak a kabinetjében dolgozott, emellett számos kanadai egyetemen is tanított.

Testvére, a szintén NHL-legendának számító Dave Dryden 2022-ben hunyt el. A hatszoros Stanley Kupa-győztes Ken Dryden testvére ellen is védett 1971. március 20-án, ők voltak az első rivális kapus testvérpár a ligában.