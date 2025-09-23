A világon sehol, a brutális mértékben eredmény orientált amerikai bajnokságokban meg aztán végképp nem nyugdíjas állás az edzői poszt. Az egyetemi bajnokság egyik leghíresebb edzőjét is úgy kirúgták a csapata éléről, hogy a lába nem érte a földet.

Mike Gundyt egy hosszú vereségsorozat után végül csak kirúgták

Fotó: BRIAN BAHR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Döbbenet: kirúgták Mike Gundyt

Gundy 2005 óta irányította az Oklahoma State egyetem amerikaifoci-csapatát, amelyikkel négyszer jutott el az NCAA nagydöntőjének küszöbéig, de győzni egyszer sem tudott.

A 2024-es szezon aztán földrengésszerű katasztrófát hozott: az Oklahoma State győzelem nélkül, 0-9-es mérleggel zárta a szezont az NCAA FBS (Football Bowl Subdivision) nevű alcsoportjában, ami példátlan volt az egyetem történelmében. Gundy ezt még megúszta, és majdnem még azt is, hogy az új idényt is két vereséggel kezdte a csapat, pedig a 0-11 is negatív rekord Power 4 erőssségű fociprogramok között.

Azt viszont nem tudták neki elnézni, hogy a csapata hazai pályán 19-12-re kikapott

attól a Tulsa Golden Hurricanestől, amelyik 1951 óta nem tudott győzni a stillwateri Boone Pickens Stadionban.

A vereség után Gundy még úgy nyilatkozott, hogy 100 százalékig biztos benne, hogy nem fogják kirúgni, és folytathatja a munkát. De nagyobbat nem is tévedhetett volna, mert 21 év után Gundy repült, de az egyetem még így is gavallér volt vele, hiszen kifizetik a szerződéséből hátralévő 15 millió dollárt.